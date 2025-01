SOFTSWISS compartilha 84 eventos esportivos imperdíveis em 2025

O Sports Betting Events Calendar 2025 tem o objetivo de impulsionar as estratégias promocionais das operadoras.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora global de soluções inovadoras de iGaming com mais de 15 anos de experiência, publicou o Sports Betting Events Calendar (Calendário de Eventos de Apostas Esportivas) para 2025. Este ano, o arquivo de download gratuito contém 84 grandes eventos esportivos, com o objetivo de impulsionar as estratégias promocionais das operadoras.

A indústria de apostas esportivas continua crescendo em um ritmo impressionante. De acordo com o Statista, a receita global do iGaming em 2024 atingiu 45,43 bilhões de euros (R$ 283 bilhões), refletindo um aumento de 6% em relação ao ano anterior, enquanto o ARPU (receita média por utilizador) subiu de 320 euros em 2023 para 330 euros em 2024. Esta trajetória ascendente é refletida por um aumento na atividade de apostas em todas as plataformas, com as apostas em dispositivos móveis crescendo 210% e as apostas em computadores aumentando 194%.

Várias categorias desportivas registaram um crescimento significativo no volume de apostas em 2024:

Futebol – 21%

Tênis – 136%

Futebol Americano – 650%

Basquete – 115%

Tênis de mesa – 640%

Estes números reforçam a importância de aproveitar os grandes eventos esportivos para impulsionar o envolvimento dos jogadores e otimizar as receitas. Na lista de atividades promocionais obrigatórias, os especialistas da SOFTSWISS incluíram 24 esportes diferentes porque a diversidade na oferta leva à estabilidade na operação das apostas esportivas.

Alexander Kamenetskyi, chefe da SOFTSWISS Sportsbook, comenta: “Ao usar uma abordagem personalizada, bônus flexíveis e automação de processos, as operadoras podem não apenas aumentar o envolvimento dos jogadores, mas também reduzir significativamente os custos operacionais. Esta estratégia será a chave para o sucesso no próximo ano e ajudará a diferenciar as operadoras no mercado competitivo.”

De acordo com os especialistas da SOFTSWISS, as operadoras devem se concentrar em várias estratégias importantes para aumentar o envolvimento dos jogadores e agilizar as operações para garantir o sucesso das apostas esportivas em 2025. Bônus sazonais e promoções personalizadas adaptadas a grandes eventos podem cativar os jogadores e impulsionar a atividade.

Alexander Kamenetskyi acrescenta: “Por exemplo, oferecer apostas grátis nos esportes favoritos dos usuários ou criar bônus combinados que cobrem vários eventos, como as finais da UEFA Champions League e de Roland Garros, pode gerar um grande interesse. Além disso, os esportes eletrônicos (eSports) apresentam uma oportunidade crescente, permitindo que as operadoras envolvam públicos mais jovens e experientes em tecnologia por meio de transmissões ao vivo, opções de apostas em tempo real e campanhas personalizadas.”

Uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis é essencial, já que mais de 90% da receita das apostas esportivas agora vem de usuários móveis. Garantir que os aplicativos e plataformas sejam otimizados para uma jogabilidade contínua e em movimento é crucial para reter os jogadores. A automação também desempenha um papel vital na melhoria da eficiência e na redução de custos operacionais. Ao automatizar a segmentação do público, a distribuição de bônus e as campanhas promocionais, as operadoras podem economizar tempo e oferecer uma experiência de jogador mais personalizada.

A equipe SOFTSWISS Sportsbook compartilhará mais estratégias e insights durante o ICE Barcelona 2025 no estande 2G42.

