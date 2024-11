Loterias Caixa: Paulo Vieira “invade” lotérica para promover a Mega da Virada

Ator e comediante estrela comercial da Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal (CEF) espera que a premiação da Mega da Virada 2024 fique em torno de R$ 600 milhões (USD 104 mi), o maior prêmio da história da loteria federal. Para chegar a esses números, a Loterias Caixa lançou um campanha de divulgação do concurso especial.

Entre os conteúdos publicitários criados para promover a Mega da Virada está um vídeo estrelado pelo ator, comediante e apresentador Paulo Vieira. Na propaganda, ele “invade” uma lotérica para conversar com os apostadores para saber o que eles fariam com o prêmio milionário.

Além de brincar com as pessoas na casa lotérica, o humorista faz ele mesmo uma aposta na Mega e se imagina aproveitando o dinheiro do prêmio. O vídeo integra a divulgação do principal jogo lotérico do país, que conta com publicações em redes sociais e a veiculação de propagandas na TV e no rádio.

A campanha intitulada “Você pode tudo” foi criada pela agência Binder. “Ao trazer Paulo Vieira como a estrela, conseguimos aliar seu carisma e irreverência a uma proposta interativa que mistura sonho e humor. A ideia é mostrar que, com um prêmio tão grandioso, as possibilidades são infinitas. Essa abordagem, com o público participando ativamente das decisões, é o que torna esta campanha ainda mais marcante”, explicou Glaucio Binder, CEO da Binder ao site PropMark.

A Mega da Virada, por se tratar de um concurso especial, não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação será divida para aqueles que acertares cinco números e se mesmo assim não houver ganhador o dinheiro será repassado àqueles que conseguirem quatro acertos.

Para jogar na Mega da Virada, as regras são as mesmas de um sorteio comum da Mega-Sena. Os apostadores precisam acertar seis números de 60 possíveis. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Uma aposta simples custa R$5 (0,87 USD).

Já para uma aposta com 20 números (limite máximo), o preço da cartela é R$ 193.800 (USD 33.568). A probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, segundo o banco estatal.

Segundo a Loterias Caixa, as cartelas podem ser adquiridas em casas lotéricas, no formato físico, e também na modalidade virtual no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), ou através do internet banking para clientes do banco.

Veja também: Mega da Virada 2024: Caixa projeta a maior premiação da história da modalidade lotérica