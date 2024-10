Processos de pagamentos da BandBet serão feitos pela OneKey Payments

Nova casa de apostas é resultado de uma parceira entre o Grupo Bandeirantes e a Bell Ventures Digital.

A BandBet, nova plataforma de apostas esportivas online no Brasil, escolheu a OneKey Payments como sua parceira oficial para processar pagamentos. O projeto, fruto de um acordo de licenciamento entre a Bell Ventures Digital com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, também marca a entrada da OpenBet no mercado brasileiro de apostas.

A BandBet, em parceria com a Bell Ventures Digital, está entre as entidades autorizadas pelo Ministério da Fazenda a operar no Brasil até o final do período de transição, conforme estipulado pela portaria 1475/24.

César Garcia, CEO da OneKey Payments, celebrou a parceria e destacou que a escolha da empresa para integrar o soft-launch da BandBet é um marco importante.

“Nossa experiência com soluções de pagamento voltadas para o mercado digital e a capacidade de oferecer uma infraestrutura robusta e segura nos coloca como um parceiro estratégico para empresas que buscam crescer de maneira responsável no Brasil. Estamos prontos para apoiar a BandBet a oferecer uma experiência de pagamento confiável e eficiente aos usuários, atendendo às exigências de um setor altamente competitivo e regulado.”

Ricardo Bianco Rosada, integrante do Conselho de Administração da Bell Ventures, falou sobre a decisão de escolher a OneKey Payments para a fase inicial da operação.

“A BandBet buscava um parceiro de pagamento que combinasse segurança, inovação e profundo conhecimento do mercado brasileiro. A OneKey Payments demonstrou ser a escolha ideal por seu histórico em atender às necessidades de setores regulados e sua capacidade de garantir transações rápidas e seguras. Confiamos que, com eles, teremos uma operação tranquila e eficiente desde o início, crucial para consolidar a confiança de nossos usuários e parceiros”, afirmou.

A Bandeirantes foi a primeira emissora de TV a obter permissão do governo federal para operar uma casa de apostas no Brasil. No dia 2 deste mês, a BandBet foi oficializada como uma das marcas que podem operar no país, segundo lista divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF).