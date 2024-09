OpenBet promove evento sobre o mercado brasileiro de iGaming em São Paulo

Evento deve abordar também a regulamentação do setor de jogos no país.

Seminário terá a presença de especialistas do setor de apostas e jogos online.

São Paulo.- A OpenBet, uma fornecedora de tecnologia, conteúdo e serviços para iGaming, realizará um seminário, nesta quarta-feira (4), às 13h30, em São Paulo (SP), sobre a regulamentação de apostas esportivas e jogos online no Brasil. O objetivo do evento é discutir como as empresas dessa indústria podem ter sucesso no mercado brasileiro.

O seminário é gratuito, porém tem vagas limitadas. Entre os palestrantes convidados para a conferência, estão Valter Delfraro Junior, executivo de negócios e de relações governamentais da Gaming Labs International (GLI), Fernanda Meirelles, sócia do escritório FAS Advogados, e Ricardo Bianco Rosada, CMO da brmkt.co.

Também estão confirmados Ed Birkin, senior consultant da H2 Gambling Capital, Jessica Feil, vice-presidente da OpenBet, Felipe Maximino, diretor de tecnologia e produto da Sorte Online, e Andrea Ueda, diretora senior de compliance na Kaizen.

Recentemente, a OpenBet lançou um site para as operadoras estrangeiras de iGaming que desejam atuar no mercado brasileiro. A ferramenta “Entre no Brasil com OpenBet” oferta serviços em português e inglês para ajudar as companhias de fora a estar em conformidade com os requisitos nacionais.

No site, é possível conhecer sobre a regulamentação do Brasil, os protocolos e padrões técnicos que precisam ser seguidos. Também estão disponíveis dicas de como usar as tecnologias mais atuais para ofertar de maneira mais eficiente mercados de apostas, trade esportivo, além de ferramentas de segurança.

