Pragmatic Play Latam encerra seu ciclo de eventos em 2024

Provedora participou de diversos eventos e promoveu ações voltadas para o setor ao longo de todo ano.

Comunicado de imprensa.- Chegando ao final de um 2024 repleto de encontros com profissionais da indústria, a Pragmatic Play Latam destaca que concluiu com sucesso o seu ciclo de eventos, nos quais participou ativamente.

Após uma turnê que teve início em fevereiro e se estendeu até dezembro, a provedora de conteúdo multiproduto de iGaming participou de diversas convocatórias, buscando consolidar sua presença no presente e contribuir para os rumos futuros do setor.

A marca teve destaque nos principais mercados do continente e além, promovendo a constante formação e atualização, em termos de tendências e planos de curto e médio prazo para a evolução do entretenimento online.

A atuação da provedora abrangeu várias frentes, mais uma vez demonstrando seu compromisso com o crescimento de uma das regiões-chave no cenário atual. Assim, apoiou iniciativas por meio de patrocínios, moderação de painéis de discussão, ofertas inovadoras e a presença de estandes de ponta.

Pragmatic Play Experience: o conceito por trás dos eventos

Como de costume, a cada ano, a equipe da Pragmatic Play na América Latina implementa um conceito exclusivo, unificando suas diferentes apresentações. Neste período, a proposta escolhida foi a Pragmatic Play Experience, com a qual reproduziram os ambientes de seus jogos mais emblemáticos e de maior desempenho no continente latino-americano.

Trazendo um ar de renovação ao seu estande clássico e neutro, o público teve a oportunidade de vivenciar experiências inspiradas em seus títulos mais icônicos. Dinâmicas com a roleta de Sweet Bonanza Candyland, espaços fotográficos com colunas de estilo grego, como as de Gates of Olympus, e o tradicional ambiente circense de Joker’s Jewels foram algumas das ações criadas.

Tomorrowland Brasil: a grande iniciativa da Pragmatic Play Latam

No entanto, 2024 não foi apenas marcado pelas tradicionais ações B2B de iGaming, mas também pelo lançamento de novos desafios para a Pragmatic Play Latam. O maior deles foi a sua parceria com o gigante da música eletrônica, Tomorrowland Brasil.

Chamando a atenção de um público diversificado e amplo, a provedora participou, pela primeira vez, do maior festival dedicado à audiência de jovens apaixonados por entretenimento em suas mais variadas formas, reunidos em torno de um dos gêneros musicais mais populares do mundo.

Dessa forma, a Pragmatic Play se tornou a primeira provedora de entretenimento online a patrocinar o prestigiado evento, posicionando-se também como uma das mais revolucionárias, ao dar um passo fundamental que permitiu quebrar as barreiras do setor e expandir sua presença para além das fronteiras do iGaming e de segmentos relacionados ao universo de jogos e apostas.