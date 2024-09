Como a Pragmatic Play se tornou a primeira marca da indústria a patrocinar o Tomorrowland Brasil

A Pragmatic Play é uma desenvolvedora global de jogos de cassino online.

Comunicado de imprensa.- Pragmatic Play, provedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, anuncia uma parceria, desafiando os limites do entretenimento online e se tornando a primeira marca da indústria a patrocinar o Tomorrowland Brasil.

Com uma presença cada vez maior em toda a América Latina, a Pragmatic Play embarca em novos desafios com o intuito de continuar aprimorando o seu posicionamento líder no mercado mais promissor do continente.

Nesse sentido, a provedora acabou de fechar uma parceria com o maior festival de música eletrônica do Brasil, que, neste ano, está programado para acontecer entre os dias 11 e 13 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, São Paulo.

Reconhecida pela sua presença em todos os principais eventos do setor, atendendo aos visitantes, palestrando, fazendo parte de painéis e apoiando as atividades através do seu patrocínio, a Pragmatic Play surpreende agora com uma aliança estratégica com um evento voltado para o público jovem.

Tomorrowland Brasil é um festival de música eletrônica internacional, cativando não apenas o público brasileiro, mas fãs de diversos países, que se deslocam à cidade brasileira, atraídos por diferentes tipos de shows, danças, fantasias, impressionantes decorações e os mais famosos DJ’s do mundo.

Após três edições de grande sucesso no Brasil, em 2015, 2016 e 2023, este ano o Tomorrowland Brasil contará, pela primeira vez, com o apoio de uma das marcas de mais destaque na indústria do entretenimento online; uma parceria que promete novos níveis de experiências.

Sobre isso, Víctor Arias, vice-presidente de operações para a América Latina da ARRISE powering Pragmatic Play, comentou: “Patrocinar um evento como o Tomorrowland Brasil é uma oportunidade única para a Pragmatic Play. Como sabem, o objetivo da marca é sempre ir além dos limites e, sem dúvidas, esta parceria é a prova disso”, afirmou Victor, completando.

“Tenho certeza de que a união da Pragmatic Play com o Tomorrowland Brasil vai ser uma experiência incrível e estou realmente ansioso, esperando o evento acontecer, para ver os resultados de tanto esforço.”

