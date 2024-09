Pragmatic Play expande parceria com a PixBet com a adição do Smart Studio

Clientes da PixBet terão acesso a jogos de mesa de cassino ao vivo produzidos pela desenvolvedora.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, expandiu sua parceria com a PixBet após assinar um acordo para entregar sua solução Smart Studio à operadora, solidificando ainda mais sua presença no mercado brasileiro.

O acordo disponibilizará uma série de mesas populares de cassino ao vivo para os clientes da PixBet, que podem ser personalizadas por meio da tecnologia Smart Studio da Pragmatic Play para proporcionar uma experiência de jogo incomparável.

A solução Smart Studio da Pragmatic Play oferece vários níveis de personalização e branding, utilizando uma variedade de tecnologias de ponta para dar aos operadores maior controle sobre a aparência do jogo.

O premiado provedor já integrou seu diversificado portfólio de slots, cassino ao vivo e títulos de esportes virtuais na plataforma online da PixBet, com esta última extensão da colaboração garantindo que um conteúdo mais localizado atenda às necessidades em evolução dos jogadores na região.

A parceria marca a mais recente solução Smart Studio fornecida pela Pragmatic Play na América Latina, onde a provedora continua a fornecer conteúdo personalizado e imersivo para as principais marcas de operadoras.

Victor Arias, vice-presidente de operações latino-americanas da ARRISE Powering Pragmatic Play, disse: “Ampliar o relacionamento com a PixBet para oferecer uma gama de títulos totalmente personalizados e personalizáveis ​​para seus jogadores é um grande marco para a Pragmatic Play, pois continua a fornecer para a América Latina com soluções de ponta, e reafirma sua posição no dinâmico mercado brasileiro.”

Junior de Farias Santos, CEO da PixBet, acrescentou: “Trabalhar com a Pragmatic Play para apresentar títulos personalizados aos nossos jogadores no Brasil foi fundamental para aprimorar nossa oferta de jogos. Expandir nossa parceria com a integração de sua solução Smart Studio é uma prova de nossa compromisso compartilhado em fornecer conteúdo exclusivo e experiências excepcionais para todos os nossos clientes.”

Atualmente, a Pragmatic Play produz até oito novos títulos de caça-níqueis por mês, além de oferecer jogos de cassino ao vivo e bingo como parte de seu portfólio de vários produtos, disponível por meio de uma única API.