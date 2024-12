O Smart Studio da Pragmatic Play entra no ar com a EstrelaBet

De acordo com a desenvolvedora, este lançamento consolida seu compromisso com a inovação e soluções centradas no jogador da região.

Comunicado de imprensa .- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, colocou sua solução Smart Studio no ar com a EstrelaBet no Brasil, após a adição ao acordo inicial deste ano.

A colaboração amplia um acordo existente entre as partes, com o lançamento do Smart Studio disponibilizando conteúdo dedicado e localizado do Live Casino para os jogadores da EstrelaBet em toda a América Latina.

A solução Smart Studio da Pragmatic Play permite vários níveis de personalização e branding, usando uma variedade de tecnologias de ponta para dar aos operadores mais controle sobre a aparência do ambiente do jogo.

Apresentando títulos de cassino ao vivo localizados, como VIP Blackjack , Lucky 6 Roulette e a série Blackjack X , a Pragmatic Play afirma que este lançamento consolida o compromisso da Pragmatic Play com a inovação e soluções centradas no jogador na região.

Os jogadores desfrutarão de experiências de jogo envolventes e integradas, projetadas para refletir a identidade única da EstrelaBet.

Victor Arias, VP de Operações Latino-Americanas na ARRISE Powering Pragmatic Play, disse: “O lançamento bem-sucedido do Smart Studio com a EstrelaBet representa um novo marco significativo na parceria conjunta. A iniciativa demonstra a capacidade da Pragmatic Play de entregar soluções personalizadas de Live Casino que ressoam com os jogadores, oferecendo entretenimento incomparável e elevando a experiência de iGaming no Brasil e além.”

Fellipe Fraga, Chief Business Officer da EstrelaBet , disse: “O lançamento do Smart Studio dedicado fornecido em colaboração com a Pragmatic Play é uma grande conquista para nossa marca. Ele reforça nosso compromisso em fornecer conteúdo de jogo exclusivo e envolvente para nossos jogadores. Ao alavancar a expertise e inovação da Pragmatic Play, estamos confiantes de que esta nova adição definirá um padrão para experiências de cassino ao vivo na região.”

