Play’n GO lança seu novo slot, Legacy of Gems Blitzways™

O novo slot online conta com grade 5×3 e oferece até 16.807 maneiras para os jogadores ganharem.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO revelou seu mais recente lançamento, o jogo Legacy of Gems Blitzways™, uma slot online com temática de tesouros e visuais detalhados. O jogo utiliza uma grade 5×3 e oferece até 16.807 maneiras de ganhar, apostando em mecânicas como vitórias em cascata, multiplicadores e Sticky Wilds durante Rodadas Grátis.

Uma das principais características do jogo é o sistema de vitórias em cascata, onde combinações vencedoras desaparecem para dar lugar a novos símbolos, possibilitando sequências consecutivas de ganhos. Além disso, os Wilds podem se transformar em multiplicadores, aumentando as recompensas conforme mais Wilds e combinações surgem na jogada.

Outro destaque é a funcionalidade de Rodadas Grátis, que pode ser ativada com três ou mais Scatters. Nessa fase, o jogador pode acumular até 46 Rodadas Grátis, com Sticky Wilds que permanecem na tela, ampliando as chances de conquistar prêmios maiores.

O jogo segue a linha de outras produções de sucesso da Play’n GO, como Gemix 100, Crystal Sun e Frozen Gems, que também apresentam temáticas visuais ricas e mecânicas envolventes.

Sobre o lançamento, o embaixador de jogos da Play’n GO, Magnus Wallentin, afirmou: “Legacy of Gems Blitzways™ é uma aventura para jogadores que adoram visuais imersivos e recursos dinâmicos. Desde vitórias em cascata até os Sticky Wilds nas Rodadas Grátis, este jogo está repleto de potencial para recompensas emocionantes. Temos orgulho em entregar um título tão envolvente quanto visualmente deslumbrante.”

De acordo com a fornecedora, o título se posiciona como mais uma opção em seu catálogo, que busca combinar jogabilidade criativa com uma experiência visual refinada.