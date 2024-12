Hot Dog Heist: Novo jogo da Play’n GO explora aventuras caninas e estratégia

Jogo conta com sete modos de Rodadas Grátis, cada um associado a um personagem canino.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO anunciou o lançamento de Hot Dog Heist, um jogo de slot no formato 5×3 com 40 linhas de pagamento. O título é ambientado em um bairro suburbano, onde cães protagonizam uma busca por cachorros-quentes recém-saídos da grelha.

O jogo apresenta sete modos de Rodadas Grátis, cada um associado a um personagem canino com habilidades específicas, como os Wild Reels do Golden Retriever e os Sticky Symbols do Rough Collie. Além disso, Hot Dog Heist inclui uma Rodada de Bônus interativa chamada Who’s a Good Doggie, na qual os jogadores podem revelar prêmios em dinheiro ou desbloquear modos adicionais de Rodadas Grátis.

Um dos destaques do título é a variedade estratégica proporcionada pelos modos Free Spin, que incluem multiplicadores e efeitos especiais, como os Sticky Symbols do Bulldog. Essa diversidade contribui para uma jogabilidade dinâmica, com possibilidade de ganhos máximos equivalentes a 2.500 vezes o valor apostado.

O tema leve e a mecânica variada buscam atrair fãs de jogos com inspiração animal. Segundo Magnus Wallentin, embaixador da Play’n GO, o objetivo foi criar uma experiência que combine entretenimento com desafios estratégicos.

“Hot Dog Heist combina charme e mecânicas emocionantes em um pacote irresistível. Cada modo Free Spin adiciona uma camada de estratégia e entretenimento, tornando este um jogo que não é apenas divertido, mas incrivelmente recompensador. Estamos animados para ver os jogadores aproveitarem esta aventura no quintal e garantirem algumas vitórias escaldantes!”