Play’n GO anuncia parceria histórica com a gravadora Spinnin’ Records

Parceria consolida gigante sueca de jogos como uma das líderes mundiais em entretenimento

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, líder mundial em entretenimento de cassinos, anunciou nesta segunda-feira (20) uma parceria inédita com a renomada gravadora Spinnin’ Records.

Como parte do acordo, o estúdio produzirá dois jogos exclusivos para a gravadora. O primeiro, intitulado Into the Beat, será lançado em março deste ano e representa mais um marco na expansão da Play’n GO no universo do entretenimento.

Desde o lançamento da divisão Play’n GO Music em 2023, a empresa tem se consolidado como uma marca reconhecida, colaborando com artistas de diversos países. Em 2024, a divisão ganhou destaque ao trabalhar com a equipe de Fórmula 1 MoneyGram Haas F1 Team, criando playlists com Ayao Komatsu, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, além de produzir uma faixa exclusiva com o artista canadense de EDM Humansion.

De acordo com comunicado da empresa, “a parceria com a Spinnin’ Records reforça a posição da Play’n GO na vanguarda do entretenimento temático em música, entregando experiências inovadoras que integram os mundos do gaming e da música de maneira inédita”.

Ebba Arnred, cofundadora e diretora de marketing da Play’n GO, destacou: “Estamos muito entusiasmados em unir forças com a maior gravadora e comunidade de música dance do mundo, a Spinnin’ Records. Ambas as empresas compartilham um compromisso com entretenimento de alta qualidade, tornando essa parceria perfeitamente alinhada com nossos objetivos”.

“Estamos sempre buscando maneiras de inovar e oferecer experiências únicas, e temos confiança de que esta parceria inédita no setor expandirá os limites do que é possível no iGaming. Estamos ansiosos para o lançamento dos dois jogos em colaboração com a Spinnin’ Records e para oferecer entretenimento de excelência juntos”, concluiu Ebba.