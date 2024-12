Sportradar reforça compromisso com o Brasil e anuncia a abertura de seu primeiro escritório em São Paulo

Ampliação da presença da empresa no país reflete o crescimento esperado do setor com a regulamentação no Brasil a partir de 2025.

Comunicado de imprensa.- A Sportradar anuncia a abertura de seu primeiro escritório no Brasil, localizado em São Paulo, um marco importante em sua estratégia de expansão no país e na América Latina. Essa iniciativa reforça o compromisso contínuo da empresa com o mercado brasileiro e destaca o potencial de crescimento do setor de apostas esportivas, que está em processo de regulamentação.

O Brasil apresenta potencial para se tornar um dos maiores mercados regulados de apostas esportivas do mundo, com a expectativa de mais de dobrar a receita bruta de jogos online (GGR) nos próximos cinco anos: de R$ 18,4 bilhões (US$ 3,18 bilhões) em 2023 para R$ 50,5 bilhões (US$ 8,75 bilhões) em 2029. A inauguração do escritório em São Paulo permitirá à Sportradar fortalecer sua presença local, aprofundar relacionamentos com clientes e apoiar o desenvolvimento do mercado regulado de apostas esportivas no país.

Há quase uma década no Brasil, a Sportradar fornece aos operadores de apostas esportivas soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial para engajamento de fãs, ajudando-os a conquistar participação de mercado e impulsionar o crescimento. Além disso, a empresa firmou parcerias com importantes federações esportivas regionais e locais nos esportes de futebol, vôlei e basquete, ajudando-as a monetizar seus dados e proteger a integridade de suas competições. A Sportradar também estabeleceu acordos formais de cooperação com a Polícia Federal e o Ministério da Fazenda, órgãos responsáveis pela regulamentação das apostas esportivas.

Eduard Blonk, Chief Commercial Officer da Sportradar, afirmou: “Já estabelecemos uma base sólida de negócios no Brasil e enxergamos um imenso potencial de crescimento, impulsionado pela grande população e pela ampla popularidade dos esportes, especialmente o futebol, área na qual somos líderes globais. Além disso, nosso compromisso com a preservação da integridade do esporte brasileiro reflete a missão mais ampla da Sportradar: promover uma indústria responsável e sustentável, operando em um ambiente regulamentado.”

Com a adição de São Paulo, a Sportradar agora conta com 28 escritórios em 22 países, distribuídos por cinco continentes. A empresa atende mais de 800 operadores, 400 ligas esportivas e 900 empresas de mídia com um portfólio diversificado de produtos e serviços líderes do setor.

Sobre a Sportradar

Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), fundado em 2001, é a empresa líder global em tecnologia

esportiva que cria experiências imersivas para fãs e apostadores de esportes. Posicionada na interseção das indústrias de esportes, mídia e apostas, a empresa fornece às federações esportivas, imprensa, plataformas de consumo e operadores de apostas esportivas uma variedade de soluções para ajudar a expandir seus negócios.

Como parceiro confiável de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar cobre mais de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes. Com significativos relacionamentos na indústria e experiência no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência dos fãs de esportes; também protege os esportes por meio de sua divisão de Serviços de Integridade e defende um ambiente voltado à integridade para todos os envolvidos.

