Campeão da Série C: Volta Redonda assina acordo de patrocínio master com a BETesporte

Rio de Janeiro.- O Volta Redonda assinou um contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas BETesporte. O acordo foi firmado após a conquista do Campeonato Brasileiro Série C em 2024, o que credencia o Voltaço a voltar a disputar a segunda divisão nacional após 26 anos. A parceira entre o clube carioca e a casa de apostas é válida até o final de 2025.

De acordo com o ge, os valores que devem ser pagos pela operadora de iGaming não foram divulgados. A empresa vai expor a marca na região principal da camisa do time e também em placas de publicidade e backdrop, além de produzir conteúdos nas redes sociais. A companhia de jogos de azar deve ainda promover ações de marketing envolvendo atletas e torcedores.

“Estamos muito felizes por integrar o projeto do Volta Redonda em um ano tão especial para seus torcedores. A história de luta e superação dessa equipe se assemelha com o crescimento da BETesporte ao longo dos anos. Nada mais justo do que alinhar essas trajetórias em um único caminho rumo a grandes conquistas. Faremos de tudo para que seja uma parceira de enorme sucesso”, comentou o CEO da BETesporte, Vinicius Nogueira.

O vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta Júnior, também falou sobre o acordo. “2025 será um ano de desafios importantes para o clube e, nessa jornada, precisamos de bons parceiros. A chegada da BETesporte nos dará um grande respaldo em termos financeiros, que será essencial para que clube siga forte em busca dos seus objetivos na temporada”, disse.

Além do time carioca, BETesporte é patrocinadora master de outros clubes do futebol brasileiro, a exemplo de Goiás e Vila Nova, que vão enfrentar o Volta Redonda na Série B de 2025, além do Caxias e do Ypiranga.

O calendário do Volta Redonda nesta temporada começa no próximo dia 12, em uma partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. A equipe terá ainda pela frente a Copa do Brasil.

