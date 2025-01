Play’n GO lança vídeo slot “Treasures of Kongar” com ambientação selvagem e recursos inovadores

O jogo é ambientado em um cenário de aventuras selvagens.

Comunicado de imprensa.-A desenvolvedora de jogos Play’n GO anunciou o lançamento do seu mais novo vídeo slot, Treasures of Kongar, um título que convida os jogadores a explorarem uma selva perigosa em busca de riquezas escondidas e do lendário artefato conhecido como Coração da Selva.

O jogo, ambientado em um cenário de aventuras selvagens, oferece uma narrativa envolvente e mecânicas inovadoras. Durante a partida, os jogadores têm a missão de coletar pedras preciosas que ajudam Kongar, o protagonista, a alcançar o artefato místico que promete poder inimaginável.

Com cinco cilindros, o slot apresenta recursos como Wilds Aleatórios, Multiplicadores Acumulativos e a rodada especial de Giros Grátis Kongar Riches. Destaque para as Moedas Kongar, que podem fornecer multiplicadores surpresa de até x3, aumentando as chances de grandes vitórias. Já na rodada de Giros Grátis, a jogabilidade ganha intensidade com símbolos atualizados e multiplicadores crescentes, alinhados à temática de ascensão e poder.

O chefe de retenção de jogo da Play’n GO, George Olekszy , disse: “Nós projetamos Treasures of Kongar para imergir os jogadores em um mundo de selva cheio de suspense e emoção. A mecânica das pedras preciosas e a progressão de Kongar em direção à sua forma final oferecem uma experiência em camadas que mantém os jogadores engajados. É um jogo que é tão visualmente impressionante quanto gratificante.”

O vídeo slot Treasures of Kongar, da Play’n GO, aposta em visuais em constante evolução e mecânicas cativantes para atrair jogadores em busca de desafios e narrativas imersivas. Ambientado em uma selva perigosa, o jogo desafia os participantes a explorarem o domínio de Kongar, testando suas habilidades para conquistar os tesouros ocultos na paisagem indomável.

De acordo com a Play’n GO, este título está pronto para se destacar em seu portfólio, atraindo jogadores interessados por uma narrativa envolvente e jogabilidade inovadora.