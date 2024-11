Integridade do esporte: Sportradar e Ministério Público de Goiás firmam parceria contra a manipulação de resultados

MP-GO foi uma das primeiras instituições a investigar casos de manipulação de resultados no Brasil.

Goiás.- A Sportradar, uma empresa internacional de tecnologia especializada na identificação de possíveis fraudes em apostas esportivas, assinou um Memorando de Entendimento com o Ministério Público de Goiás (MP-GO) com o objetivo de firmar uma parceria para a manutenção da integridade do esporte. Com o acordo, as instituições devem trocar informações para evitar a manipulação de resultados em eventos esportivos no estado de Goiás.

O MP de Goiás foi uma das primeiras instituições no país a investigar casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, dando origem à Operação Penalidade Máxima, que gerou punições para dezenas de atletas que participaram de esquemas de apostas. Alguns desses jogadores condenados ficaram afastados do esporte por mais de um e outros chegaram a ser banidos em definitivo pela FIFA.

Felippe Marchetti, gerente de parcerias para integridade da Sportradar no Brasil, comentou sobre a parceria com o Ministério Público. “Estamos satisfeitos em expandir ainda mais os serviços de integridade da Sportradar no Brasil. Acordos como este com o MP-GO nos ajudarão a reduzir as ameaças de corrupção relacionadas a apostas em nossa luta contínua pela transparência no esporte brasileiro”, disse.

A Sportradar foi fundada em 2001 e, entre os serviços que disponibiliza, está o monitoramento de diversas partidas, de diferentes esportes, em todo o mundo. Ao perceber movimentações suspeitas, a entidade emite um alerta para as instituições que administram as competições no país, além das autoridades policiais e jurídicas.

Entre as entidades que têm parceria com a Sportradar estão NBA, NHL, MLB, Nascar, UEFA, FIFA, Bundesliga e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Ministério Público de Goiás também vem buscando parceiros para aprimorar o monitoramento de integridade esportiva. Entre as instituições parceiras do MP-GO está a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa diversas empresas do mercado de jogos de azar do país.

