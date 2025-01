SimplePlay lança novo jogo de mesa: “Roleta”

Empresa é especializada no desenvolvimento de jogos de slot e jogos de pesca.

Comunicado de imprensa.- A SimplePlay expandiu seu portfólio com o lançamento do clássico jogo de mesa Roleta, agora disponível em sua plataforma. O jogo, que é um dos mais tradicionais e populares dos cassinos, promete trazer a emoção dos jogos de azar direto para os dispositivos dos jogadores.

No novo título, o dealer gira a roda enquanto uma bola é lançada na direção oposta. Os jogadores podem então fazer suas apostas, tentando adivinhar em qual número da roda a bola vai cair.

Com uma mecânica simples, mas cheia de suspense, Roleta oferece uma experiência autêntica, refletindo a emoção dos cassinos físicos, agora de forma digital e acessível a qualquer momento.

Sobre a SimplePlay

A SimplePlay é uma empresa fundada por veteranos do setor de jogos, especializada no desenvolvimento de jogos de slot e jogos de pesca. A empresa também oferece jogos de mesa envolventes, com uma variedade de temas, visando proporcionar uma experiência diversificada para os operadores de jogos online e seus clientes.