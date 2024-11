Mais conteúdo para jogos online: Apostou.com fecha acordo com a PlayAGS

A Apostou.com atua no estado do Paraná sob licença da Lottopar. (Imagem: Reprodução/LinkedIn)

A PlayAGS é uma desenvolvedora internacional de caça-níqueis.

Paraná.- A operadora de jogos de azar Apostou.com, que atua com a licença de operação concedida pela Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), fechou um acordo com a PlayAGS, uma desenvolvedora estrangeira de slots, mesas e produtos interativos para jogos de cassino. A parceria foi viabilizada pela Tech Gaming.

“Nos dedicamos diariamente para que cada usuário tenha uma experiência segura e envolvente, priorizando o jogo responsável em todas as operações. A parceria com a PlayAGS reforça o nosso compromisso com a segurança e a inovação, assegurando que nossos clientes possam aproveitar o melhor do entretenimento online com total tranquilidade”, comentou João Motta, CEO da Apostou.com.

No início deste mês, a Apostou.com inaugurou um espaço para exploração de loteria instantânea no formato digital. A Vídeo Loteria do Paraná, na cidade de Curitiba (PR), oferta jogos lotéricos complementares à modalidade física “Raspinha”, que também é comercializada pela companhia.

Assim como os bilhetes físicos tradicionais, a loteria instantânea digital pode conter prêmios escondidos nas áreas raspáveis das cartelas. Os apostadores podem jogar nos terminais de vídeo através de depósitos por QR Codes e receber os prêmios por Pix.

A loteria instantânea física Raspinha, administrada pela Apostou.com e regulamentada pela Lottopar, opera no Paraná desde o dia 6 de junho deste ano. A modalidade lotérica já premiou quase 70 mil bilhetes em todo o estado, somando mais de R$ 300 mil (USD 55 mil) em prêmios.

A Raspinha está disponível em mais de 260 pontos de venda, em 14 municípios do Paraná. Os consumidores podem comprar um jogo da modalidade lotérica por R$ 2,50. Os jogos disponíveis são a Aposta Certa, Bilhar, Strike e Jogo da Velha, todos no modelo “achou, ganhou”.

Veja também: Loteria instantânea: Raspinha entrega prêmio de R$ 50 mil para morador do Paraná