Loteria instantânea: Raspinha entrega prêmio de R$ 50 mil para morador do Paraná

Modalidade lotérica tem a licença de operação concedida pela Lottopar.

Paraná.- A loteria instantânea Raspinha, administrada pela Apostou.com e regulamentada pela Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), entregou o prêmio de R$ 50 mil para um morador de Mandirituba (PR), na Região Metropolitana de Curitiba. A bonificação saiu para João Smokovicz, que adquiriu a cartela do tipo “Strike” da modalidade lotérica.

“Primeiro eu comprei uma Raspinha e ganhei R$ 20. Usei o dinheiro para comprar novas apostas. Eu raspei a outra cartela e, primeiro, achei que eram R$ 50, quando continuei percebi que eram os R$ 50 mil”, contou Smokovicz.

Segundo a Lottopar, desde o início das operações, no dia 6 de junho deste ano, a loteria instantânea já premiou quase 70 mil bilhetes em todo o estado do Paraná, somando mais de R$ 300 mil (USD 55 mil) em prêmios.

“Em menos de quatro meses de operação, mais de R$ 300 mil em prêmios já foram distribuídos e tudo isso garantindo o retorno social para toda a população, pois parte dos recursos arrecadados com as operações lotéricas é destinada para a segurança pública, habitação popular e ações sociais do Governo do Paraná”, disse o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

O CEO da Apostou.com, João Motta, também comentou sobre a entrega prêmio: “Estamos muito felizes em ver o impacto positivo que a Raspinha está gerando nas vidas dos consumidores. Entregar um prêmio de R$ 50 mil para um trabalhador da nossa região metropolitana, e que ganhou esse valor após trocar por outra Raspinha premiada, é muito gratificante para nós”, disse.

A Raspinha está disponível em mais de 260 pontos de venda, em 14 municípios do Paraná. Os consumidores podem comprar um jogo da modalidade lotérica por R$ 2,50. Os jogos disponíveis são a Aposta Certa, Bilhar, Strike e Jogo da Velha, todos no modelo “achou, ganhou”.

A Lottopar lançou um vídeo mostrando em detalhes o funcionamento da Raspinha. A produção está disponível no canal da autarquia no YouTube.

