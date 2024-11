Videoloteria instantânea: Apostou.com inaugura terminais físicos de jogos no Paraná

Jogos são semelhantes às versões físicas das loterias instantâneas.

Paraná.- A operadora de jogos de azar Apostou.com inaugurou um espaço para exploração de loteria instantânea no formato digital. A Vídeo Loteria do Paraná, na cidade de Curitiba (PR), oferta jogos lotéricos complementares à modalidade física “Raspinha”, que também é comercializada pela companhia. A empresa tem a licença de operação concedida pela Loterias do Estado do Paraná (Lottopar).

Assim como os bilhetes físicos tradicionais, a loteria instantânea digital podem contar prêmio escondidos nas áreas raspáveis da cartela. Os apostadores podem jogar nos terminais de vídeo através de depósitos por QR Codes e receber os prêmios por Pix.

De acordo com a operadora, as transações ocorrem sem o uso de dinheiro em espécie, apenas por meios eletrônicos, para garantir maior transparência e segurança. Os jogos digitais seguem os padrões da certificação GLI-14.

A loteria instantânea Raspinha, administrada pela Apostou.com e regulamentada pela Lottopar, entregou no mês passado o prêmio de R$ 50 mil para um morador de Mandirituba (PR), na Região Metropolitana de Curitiba. A bonificação saiu para João Smokovicz, que adquiriu a cartela do tipo “Strike” da modalidade lotérica.

Segundo a Lottopar, desde o início das operações, no dia 6 de junho deste ano, a loteria instantânea já premiou quase 70 mil bilhetes em todo o estado do Paraná, somando mais de R$ 300 mil (USD 55 mil) em prêmios.

A Raspinha está disponível em mais de 260 pontos de venda, em 14 municípios do Paraná. Os consumidores podem comprar um jogo da modalidade lotérica por R$ 2,50. Os jogos disponíveis são a Aposta Certa, Bilhar, Strike e Jogo da Velha, todos no modelo “achou, ganhou”.

