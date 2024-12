Maior portfólio de jogos e 3 novos produtos: Visão geral da SOFTSWISS 2024

SOFTSWISS apresenta uma retrospectiva do ano de 2024 da empresa

Comunicado de imprensa.- Expandindo para novos mercados e lançando produtos inovadores, a SOFTSWISS, uma empresa de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no iGaming, revisita os marcos do seu ano de aniversário.

Conquistas Tecnológicas

Neste ano, a SOFTSWISS ampliou seu portfólio com três novos produtos: o Lotto Software, a Retail Betting Solution e um módulo de corridas de cavalos integrado ao Sportsbook. Esses produtos oferecem ferramentas flexíveis e seguras para operadores expandirem seus serviços de loteria e apostas.

Com mais de 23.500 jogos de mais de 280 fornecedores, o SOFTSWISS Game Aggregator tornou-se o maior hub de jogos da indústria. Equipado com ferramentas únicas de engajamento de jogadores, o agregador suporta mais de 1.200 marcas de iGaming, estabelecendo um novo padrão de inovação e escala.

Unindo Expertise para Impacto Global

Ao adquirir uma participação majoritária na sul-africana Turfsport, a SOFTSWISS combinou expertises para oferecer soluções de iGaming de ponta no mercado africano. Além disso, a aquisição de uma participação significativa na alemã Ously Games, criadora do social casino em rápida expansão SpinArena.net, abriu novas oportunidades para a empresa no mercado promissor de entretenimento social.

Veja também: O que os operadores esperam dos fornecedores de tecnologia? Insights da pesquisa Kantar para a SOFTSWISS

A SOFTSWISS também fortaleceu sua presença no mercado brasileiro ao nomear o lendário piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, como Diretor Não-Executivo para a América Latina. Ao unir expertise dos dinâmicos setores de iGaming e automobilismo, a empresa entrega insights sem precedentes para impulsionar o crescimento de negócios dos seus clientes.

Durante as devastadoras enchentes no Brasil, a SOFTSWISS lançou a campanha “Help Brazil”, mobilizando players da indústria para apoiar os necessitados. A iniciativa ganhou ampla adesão da mídia de iGaming e foi reconhecida como a “Iniciativa Socialmente Responsável do Ano” no SBC Latinoamérica Awards.

Comemorando 15 Anos de Excelência

Celebrando 15 anos na indústria de iGaming, a SOFTSWISS marcou este marco com a Grand Anniversary Party. O evento aconteceu em Lisboa e reuniu cerca de 600 convidados.

A equipe da SOFTSWISS também comemorou a conquista de 22 prêmios da indústria em 2024. Entre os reconhecimentos estão: Fornecedor de Software, Melhor Provedor de Plataforma, Agregador do Ano, Empresa de Cripto do Ano, Fornecedor de Software de Afiliados, Inovação em Tecnologia de iGaming e Prêmio de Jogo Responsável.

Veja também: Quatro anos em ação: marco vital para o SOFTSWISS Sportsbook

Andrey Starovoitov, Co-CEO da SOFTSWISS, resume: “O Ano Novo é um momento tradicional para refletir, celebrar conquistas e aprender com os desafios. Nesse momento, estendemos nossa sincera gratidão aos nossos parceiros, clientes e à nossa incrível equipe, cuja dedicação e trabalho árduo tornaram este ano verdadeiramente notável.”