Quatro anos em ação: marco vital para o SOFTSWISS Sportsbook

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma fornecedor global de soluções inovadoras de iGaming com mais de 15 anos de experiência, comemora o 4º aniversário de seu premiado SOFTSWISS Sportsbook. O marco inovador foi acompanhado por métricas de crescimento notáveis, incluindo um aumento de 173% no número de apostas feitas.

Nos últimos quatro anos, o crescimento tem sido a pedra angular do SOFTSWISS Sportsbook. A equipe expandiu-se mais de dez vezes para apoiar as suas operações em evolução, e a plataforma lançou 112 projetos em mais de 30 plataformas de cassino, demonstrando a sua compatibilidade e adaptabilidade. Estabelecendo um novo padrão de velocidade e eficiência, o Sportsbook alcançou um recorde interno ao lançar um projeto em apenas 14 dias corridos. Além disso, a plataforma demonstrou estabilidade excepcional, lidando com facilidade com um recorde de 1.200 solicitações por segundo, consolidando ainda mais sua posição como uma solução confiável e robusta para parceiros em todo o mundo.

Este ano, a SOFTSWISS Sportsbook ampliou a sua oferta integrando corridas de cavalos para o mercado sul-africano, atraindo um público maior de entusiastas do desporto. O lançamento do aplicativo móvel oficial de apostas esportivas, agora disponível na App Store e no Play Market, tornou a plataforma ainda mais acessível aos jogadores.

A expansão geográfica foi outro destaque importante, com a Sportsbook ganhando a certificação na África do Sul e fazendo progressos significativos em direção à certificação no Brasil. Seu objetivo é se tornar o primeiro fornecedor de software certificado neste mercado-chave.

Refletindo sobre esses marcos, Alexander Kamenetskyi, head da SOFTSWISS Sportsbook, comentou: “Mais um ano de sucesso para o nosso produto! Quero estender minha gratidão aos nossos parceiros pela confiança e à equipe da SOFTSWISS Sportsbook pelo seu trabalho excepcional. Este ano, fizemos vários avanços significativos: expandindo a nossa oferta de produtos, obtendo novas certificações, ampliando o alcance geográfico das nossas soluções e melhorando a qualidade tecnológica da nossa plataforma. Essas etapas preparam o terreno para alcançar resultados ainda maiores no próximo ano!”

O SOFTSWISS Sportsbook alcançou o reconhecimento da indústria, ganhando o prêmio Produto Inovador de eSports do Ano no SPiCE South Asia e garantindo a prata na categoria Fornecedor de Plataforma de Apostas Esportivas no EGR B2B Awards.

À medida que o SOFTSWISS Sportsbook continua a inovar e se expandir, a equipe aguarda com expectativa os desafios e oportunidades de 2025, compartilhando os insights no Relatório iGaming Trends 2025.

