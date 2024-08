Vice-presidente de Finanças da Caixa acredita na aprovação da licença para operar apostas

Para vice-presidente, o setor de apostas esportivas representa uma concorrência pequena com as loterias.

Para Marcos Rosa, “faz total sentido” para a instituição atuar no segmento de apostas.

São Paulo.- O vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal (CEF), Marcos Brasiliano Rosa, foi um dos convidados da 25ª Conferência Anual do Santander, na terça-feira (27), em São Paulo (SP). Na oportunidade, o executivo falou sobre as expectativas para a entrada do banco no universo das bets. A entidade foi uma das que solicitou ao Ministério da Fazenda a licença para operar apostas esportivas de forma regulada no Brasil.

De acordo com o que foi publicado no Valor Econômico, Brasiliano Rosa declarou acreditar que o pedido de licença “tem tudo para ser aprovado” pelo governo. O executivo explicou que, após a aprovação, a CEF deve definir o modelo de negócios. Ele garantiu que o banco estatal vai manter a destinação de recursos para a área social.

“Faz total sentido para nós atuarmos nesse segmento, que cresceu muito no Brasil. Ter um player do tamanho da Caixa nesse mercado ajuda, uma empresa pública, com experiência em jogos responsáveis, preocupação com o apostador”, disse o vice-presidente da CEF.

Brasiliano comentou ainda que não vê o mercado de apostas como uma grande concorrência para as loterias tradicionais e que um setor não deve “canibalizar” o outro.

