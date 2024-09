Apoiadora do Comitê Paralímpico, Loterias Caixa celebra campanha histórica do Brasil

Delegação brasileira bateu o recorde de medalhas de ouro do país, com 25. (Foto: Silvio Ávila/CPB)

Brasil ficou em quinto no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos pela primeira vez.

A Loterias Caixa, apoiadora do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), celebrou a campanha do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A delegação brasileira ficou na quinta colocação no quadro de medalhas pela primeira vez na história, além de ter batido recordes mundiais e de medalhas de ouro.

“Em cada brasileiro, hoje, pulsa um coração paralímpico, então, eu quero agradecer demais o empenho, os jogos foram extensos. Resultados tão extraordinários proporcionados pelos nossos atletas aqui. O resultado dos Jogos Paralímpicos foi excepcional, mas não dá para falar sobre esse resultado sem voltar a 2017, quando a gente elaborou o nosso plano estratégico e que foi uma bússola ao longo dos últimos oito anos, foi ele quem nos guiou até aqui”, disse Mizael Conrado, presidente do CPB.

“O Brasil me deu muito orgulho aqui em Paris. Uma campanha com 89 medalhas, 25 de ouro, 26 de prata, 38 de bronze. Uma campanha que poderia ter sido ainda melhor. Basta a gente lembrar que perdemos duas provas por dois centésimos. Eu não consigo nem ter ideia de quanto é dois centésimos. Então, é realmente uma campanha irretocável, maior quantidade de medalhas no total, maior de ouro, número total de medalhas, de 72 para 89, nossa meta era de 75 a 90″, complementou Mizael.

