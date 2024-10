CPI da Manipulação de Resultados: Paquetá e tio devem depor na quarta-feira (30)

Meio-campista do West Ham deve participar por chamada de vídeo.

Brasília.- O jogador Lucas Paquetá deve depor por chamada de vídeo à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no dia 30 de outubro. Ao contrário do convite, a convocação é obrigatória, ou seja, o atleta terá que prestar esclarecimentos.

O Paquetá, que joga no West Ham, da Inglaterra, e defende a Seleção Brasileira é suspeito de receber cartões amarelos de propósito em quatro jogos da Premier League para beneficiar apostadores.

Bruno Tolentino, que é tio de Lucas Paquetá, também foi convocado para depor na CPI na mesma data. De acordo com o Metrópoles, Tolentino apresentou um pedido ao Superior Tribunal Federal (STF) para não ser obrigado a comparecer à comissão.

O tio de Paquetá é suspeito de ter feito transferências via Pix de R$ 40 mil ao atacante Luiz Henrique, atualmente no Botafogo, mas que estava no Real Betis, da Espanha, em 2023, quando o dinheiro foi enviado. Luiz recebeu cartões amarelos em jogos pela liga espanhola.

Presidente da CPI, senador Kajuru defende que Paquetá seja afastado da Seleção Brasileira (Foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado)

A defesa de Tolentino, segundo a publicação do Metrópoles, argumentou que, apesar de ter sido convocado a depor como testemunha, na realidade os senadores pretendem ouvi-lo como investigado.

Os advogados consideram que a condução coercitiva para depor em uma CPI é inconstitucional. A defesa solicita que o comparecimento obrigatório seja convertido em facultativo ou que, ao menos, o cliente possa ter o direito de ficar em silêncio na sessão. O STF ainda não julgou o habeas corpus.

Caso Lucas Paquetá

A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) deve marcar uma audiência com o jogador de futebol brasileiro Lucas Paquetá no mês de março de 2025, de acordo com o jornal britânico The Sun. O atleta, que joga no West Ham, é suspeito de receber cartões de propósito em quatro jogos da Premier League para beneficiar apostadores.

Segundo as acusações da FA, o meio-campista, atuando pelo West Ham, teria recebido cartões amarelos nos jogos contra o Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. As partidas foram realizadas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, todas válidas pelo Campeonato Inglês.

As suspeitas de manipulação aconteceram após a operadora de apostas esportivas Betway, que é patrocinadora do West Ham, ter identificado, em agosto do ano passado, um volume incomum de apostas feitas na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, local onde nasceu o meio-campista.

O meia deve ser julgado pela FA por manipulação de resultados e pode até ser suspenso em definitivo do futebol. Ainda segundo The Sun, em caso de condenação de Paquetá, o West Ham pretende levar o caso ao Tribunal Arbitral de Esporte, última instância da justiça desportiva. O jogador tem sido um dos principais destaques do time inglês.

Veja também: Federação inglesa pode banir Lucas Paquetá por envolvimento com apostas

Enquanto não acontecem as audiências, Lucas Paquetá segue atuando normalmente pelo clube inglês e continua sendo convocado pela Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.