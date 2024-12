Liberação de cassinos: senador Cleitinho admite que grupo contrário é minoria

O Projeto de Lei 2234/22 visa a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no Brasil.

Brasília.- O senador Cleiton Azevedo (Republicanos-MG), o Cleitinho, concedeu entrevista para O Fator e comentou sobre a votação do Projeto de Lei 2234/22, que visa a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no Brasil, que está prevista para ser realizada nesta quarta-feira (4), na plenária do Senado Federal.

Cleitinho faz parte da Frente Parlamentar Evangélica no Senado, que é composta por 22 integrantes e presidida por Carlos Viana (Podemos-MG). O grupo já se posicionou diversas vezes contra a aprovação do projeto de lei. Entretanto, segundo Azevedo, eles são minoria entre os 81 senadores da casa.

“A gente está mobilizando aqui, eu, Eduardo Girão e os demais contra o projeto. Mas a gente não é maioria, não. Parece que o governo também quer a aprovação”, admitiu Cleitinho ao Fator. O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva já comentou que, mesmo não sendo totalmente a favor do projeto, vai sancionar a lei. “Se o Congresso aprovar, e for feito um acordo entre os partidos políticos, não tem por que não sancionar”, disse Lula.

O senador Carlos Viana afirmou ao Fator, nesta segunda-feira (2), que ele e outros integrantes da Bancada Evangélica estão determinados a tomar todas as medidas possíveis para atrasar a votação do projeto.

“Nós vamos nos posicionar contra, pela Frente Parlamentar Evangélica” afirmou Viana. “E vamos usar de tudo o que for possível do regimento para atrasar essa votação e chamar a atenção da população sobre o desastre que vai ser a aprovação do jogo no nosso país”, acrescentou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou para esta quarta-feira (4), às 14h, a análise da proposta de legalização dos cassinos e outros jogos de azar. O projeto será o terceiro item da pauta de votação no plenário, que conta com quatro propostas a serem deliberadas.

Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no mês de junho, a proposta estabelece regras e mecanismos de fiscalização para jogos. O PL integra as votações prioritárias do Senado antes do recesso parlamentar em 23 de dezembro, conforme definido em reunião de líderes.

Como o texto já foi aprovado na Câmara em 2022, se aprovado no Senado ele seguirá para sanção do presidente Lula.

