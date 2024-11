SOFTSWISS lança o Multi-Prêmios: uma nova forma de distribuição de prêmios

A SOFTSWISS lançou um novo recurso flexível para distribuir prêmios a múltiplos ganhadores.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS lançou o Multi-Prêmios, um novo recurso disponível por meio do Agregador de Jackpot que introduz uma abordagem flexível para distribuir prêmios a múltiplos ganhadores.

O Multi-Prêmios permite que operadores dividam os prêmios entre vários jogadores ou grupos, oferecendo métodos de distribuição personalizáveis para atender a diversas estratégias de engajamento. Esse recurso avançado possibilita que o operador designe um ganhador principal para receber uma parte maior do prêmio, enquanto os outros dividem o valor restante. Alternativamente, as premiações podem ser divididas igualmente ou conforme o número e valor das apostas de cada jogador.

Anteriormente, o Agregador de Jackpot da SOFTSWISS oferecia apenas jackpots clássicos – prêmios acumulados ao longo do tempo e destinados a um único ganhador. Com a introdução de múltiplos prêmios, os operadores podem ir além dos jackpots tradicionais, distribuindo prêmios a vários jogadores em um único sorteio. Esse recurso cria uma forma mais flexível e envolvente de premiar jogadores, proporcionando uma experiência de jogo mais interativa.

Pesquisas mostram que os jogadores valorizam o fato de ter mais oportunidades de ganhar, o que aumenta a participação e o entusiasmo. Com o Multi-Prêmios, os operadores podem ampliar o envolvimento dos jogadores, gerando vitórias mais frequentes e elevando a experiência geral.

O Multi-Prêmios permite que os operadores aumentem o engajamento com um modelo de distribuição de prêmios mais dinâmico e inclusivo, proporcionando valor e satisfação excepcionais aos jogadores.

“Continuamos aprimorando o Agregador de Jackpot da SOFTSWISS, adicionando mais funcionalidades e recursos que os operadores podem adaptar aos seus objetivos e também lançar campanhas para engajar seus jogadores.

Seja para atrair jogadores com um grande prêmio no Jackpot da Prime Network ou oferecer ganhos a múltiplos participantes com o Multi-Prêmios, fica claro que a nossa solução atende às necessidades de todos os segmentos de jogadores. A possibilidade de configurar e testar campanhas rapidamente no back office torna o processo ainda mais flexível e conveniente,” comentou Angelina Stasiuk, Chefe da Business Line do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS.

A equipe da SOFTSWISS está ansiosa para compartilhar os detalhes dos novos recursos e outras atualizações de produtos no próximo SiGMA Europe Expo. Parceiros atuais e potenciais podem agendar uma reunião com os representantes da empresa no estande 2145 por meio do formulário de contato.

Durante o evento, todos poderão baixar o Relatório de Tendências no iGaming de 2025, que aborda regulamentação, marketing, tecnologia, crescimento de negócios e muito mais. O relatório oferece uma visão baseada em dados sobre as tendências que definirão o próximo ano. Agora, qualquer pessoa pode se inscrever na lista de espera para ser uma das primeiras a revisá-lo.

