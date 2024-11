SOFTSWISS Sportsbook dobra o faturamento dos eSports no terceiro trimestre de 2024

As apostas média em esportes eletrônicos aumentaram 17,6% nesse período.

Comunicado de imprensa.- Os esportes eletrônicos (eSports) experimentaram um crescimento explosivo no terceiro trimestre de 2024, dobrando o volume de negócios em comparação com o trimestre anterior. A aposta média em ciberesportes aumentou 17,6% em termos trimestrais. SOFTSWISS, um especialista global em tecnologia com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras de iGaming, compartilha o relatório SOFTSWISS Sportsbook Q3 2024.

Os cinco principais esportes por Receita Bruta de Jogos (GGR) permanecem consistentes: Futebol, Tênis, Basquete, Tênis de Mesa e eFootball. Pelo segundo trimestre consecutivo, o eFootball superou o Counter-Strike 2, indicando uma mudança de interesse no setor de esportes eletrônicos. No entanto, o futebol continua a dominar, contribuindo com quase metade do GGR total.

A média das apostas ao vivo cresceu 10% em termos trimestrais, um desenvolvimento positivo para os operadores, uma vez que as apostas ao vivo representam 78,6% do volume de negócios. A equipe da SOFTSWISS Sportsbook está aprimorando ativamente a experiência de apostas ao vivo, com o objetivo de capitalizar essa tendência e fornecer às operadoras oportunidades de receita ainda maiores.

A aposta média cresceu 9,7% em relação ao trimestre anterior no terceiro trimestre de 2024, e o número de apostas aumentou 18,7%. A GGR teve um crescimento modesto de 1,5% em relação ao trimestre anterior.

Apesar do grande número de projetos lançados para o UEFA Euro 2024, as estatísticas mensais mostram que, com as estratégias promocionais certas, os projetos continuam funcionando com sucesso, mesmo depois de eventos tão grandes.

Alexander Kamenetskyi, chefe da SOFTSWISS Sportsbook, acrescenta: “Alinhar um lançamento com um grande evento esportivo pode ser uma estratégia de sucesso, mas o futebol não é o único esporte que pode ser aproveitado dessa forma. O crescimento dos eSports apresenta novas oportunidades; para projetos especializados direcionados a públicos específicos, os eventos esportivos também podem servir como um ponto de partida eficaz”.

“Nós nos concentramos continuamente no crescimento e desenvolvimento de produtos, aprimorando os recursos e a experiência do usuário para impulsionar ainda mais o envolvimento e a lucratividade de nossos parceiros”, complementou Kamenetskyi.

A SOFTSWISS Sportsbook está expandindo sua presença global. A equipe do produto está no caminho certo para garantir a certificação no Brasil, conduzida por um laboratório de testes autorizado. Além disso, para o mercado sul-africano, o SOFTSWISS Sportsbook integrou recentemente um Módulo de Corridas de Cavalos. Esta adição oferece aos operadores novas oportunidades de negócios, cobrindo mais de 2.400 corridas locais e internacionais mensalmente. A solução envolve os jogadores com cartões de corrida, silks e vários tipos de apostas, ao mesmo tempo que fornece aos operadores skins e configurações exclusivas para se alinharem com várias identidades de marca.

A equipe SOFTSWISS está trabalhando no The iGaming Trends Report 2025, que oferece um mergulho profundo nos principais desenvolvimentos do setor com base em mais de 50 mil manchetes de mídia e insights de especialistas do setor. Abrangendo áreas como regulamentação, marketing, tecnologia e crescimento empresarial, este relatório fornece uma perspectiva baseada em dados sobre as tendências que moldam o próximo ano.

Todos os produtos SOFTSWISS serão apresentados no último grande evento da indústria, SiGMA Europe, neste mês de novembro, no estande 2145.

