Altenar expande operação na América Latina com novos escritórios no Brasil e licença no Peru

Empresa amplia operações e lança novos recursos para o mercado latino-americano.

Comunicado de imprensa.- A Altenar, fornecedora de apostas esportivas, expandiu sua operação na América do Sul com a abertura de um escritório no Brasil e a aquisição de uma licença no Peru.

No ano passado, a Altenar já havia inaugurado um escritório no Uruguai para oferecer suporte aprimorado aos clientes da América Latina. Agora, com esses novos desenvolvimentos, a empresa reforça seu compromisso com a região.

O registro de uma entidade em São Paulo evidencia o entendimento da Altenar sobre a importância do mercado recém-regulamentado do Brasil, além de refletir sua estratégia global de estar mais próxima dos principais mercados. A nova entidade brasileira trará benefícios como integração mais rápida para novos clientes e faturamento em moeda local.

De acordo com a empresa, “Abrir o escritório de São Paulo é um passo estratégico para a Altenar, pois nos permite atender melhor nossos parceiros e otimizar as operações dentro do próspero mercado brasileiro. Essa presença local não apenas aprimora nossas capacidades de suporte ao cliente, mas também aumenta significativamente nossa capacidade de resposta às necessidades do mercado e às mudanças regulatórias. Este é um desenvolvimento empolgante que se alinha perfeitamente com nosso compromisso com o crescimento e a excelência na América Latina.”

Além disso, a Altenar obteve aprovação oficial como plataforma tecnológica para apostas esportivas no Peru, após atender aos requisitos estabelecidos nas novas regulamentações de jogos de azar online. Em outubro de 2023, um decreto supremo delineou os requisitos para que os operadores de iGaming oferecessem seus serviços no país, e a Altenar agiu rapidamente para garantir a aprovação.

“Este marco vem após uma jornada de conformidade rigorosa, navegando pelos requisitos técnicos publicados em outubro de 2023. Como um dos primeiros a enviar nossa inscrição em 12 de fevereiro, estamos orgulhosos de ter cumprido com sucesso todos os padrões regulatórios. Obter a homologação no Peru reforça nosso comprometimento com a conformidade e nos posiciona para uma expansão constante em novos mercados.”

A Altenar também expressou entusiasmo em adicionar o Peru à sua lista de países regulamentados, destacando que está pronta para continuar capacitando operadoras em toda a América Latina para liberar todo o seu potencial.

Além de ampliar o suporte às operadoras, a Altenar segue inovando com novos produtos que melhoram as taxas de retenção e geram maior receita, mesmo em mercados altamente competitivos. Entre os novos recursos estão o Sistema de Recompensas, Aumento de Boletim de Apostas, widget de mercados rápidos, lógica exclusiva de aceitação de apostas e um lobby de e-sports independente. Estas ferramentas ajudam os clientes a oferecer uma experiência de apostas mais completa aos seus jogadores.