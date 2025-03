Altenar lança série de webinars sobre apostas esportivas e estreia com foco no Brasil

Primeira edição do Behind The Bet abordará regulamentação no Brasil e acontece em 12 de março.

Comunicado de imprensa. – A Altenar, fornecedora de soluções para sportsbooks, anunciou o lançamento da série de webinars gratuitos Behind The Bet, que tem como objetivo fornecer orientações e insights para operadores que desejam otimizar suas operações de apostas esportivas.

O projeto contará com especialistas de diferentes departamentos da Altenar, que apresentarão temas estratégicos sobre regulamentação, tendências de mercado e otimização de produtos para apostas. Os webinars serão realizados em inglês, espanhol e português, sempre seguidos de uma sessão de perguntas e respostas.

A primeira edição, marcada para o dia 12 de março, às 11h (horário de Brasília), será ministrada em português e terá como tema o cenário regulatório no Brasil. A apresentação ficará a cargo do Diretor de Licenciamento e Compliance Regulatório da Altenar e do Gerente de Vendas, que irão abordar desafios e oportunidades do setor no país.

De acordo com Charlie Williams, Diretor Comercial da Altenar, o mercado brasileiro apresenta grandes possibilidades de crescimento, mas também exige adaptação às novas regras:

“O novo mercado regulamentado abriu oportunidades incríveis para empresas de iGaming, mas também impõe desafios regulatórios que precisam ser superados para maximizar o potencial de crescimento. O sucesso da Altenar em mercados altamente regulamentados ao redor do mundo, especialmente na América do Sul, permite-nos oferecer produtos e serviços flexíveis para apoiar o crescimento dos nossos clientes no Brasil.”

O Diretor de Licenciamento e Compliance Regulatório da Altenar também destacou o potencial do Brasil no setor:

“O mercado de iGaming no Brasil está a evoluir rapidamente, trazendo oportunidades empolgantes para operadores e fornecedores. Como uma das regiões mais dinâmicas e promissoras da indústria, o Brasil está no centro da inovação, e as novas regulamentações estão a moldar o futuro das apostas e jogos online na América do Sul”.

“A Altenar orgulha-se de fazer parte desta jornada, trazendo a sua experiência e soluções tecnológicas para um mercado com grande potencial de crescimento”, concluiu.

A Altenar atua em diversos mercados regulamentados e desenvolve seus produtos com base nas necessidades locais. A nova série de webinars tem como objetivo compartilhar essa expertise com operadores e afiliados, auxiliando no crescimento do setor.

A participação no Behind The Bet é gratuita, e as inscrições podem ser feitas no site oficial da Altenar.