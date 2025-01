“Com Fome de Sucesso? Mergulhe com a SOFTSWISS”: Diretor de Operações destaca participação da empresa na ICE Barcelona

Vitali Matsukevich destaca animação da desenvolvedora para lançar nova campanha criativa.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming, o Diretor de Operações (COO) da SOFTSWISS, Vitali Matsukevich, comentou sobre o planejamento da empresa para a ICE Barcelona e as projeções para o mercado regulado brasileiro.

Quais são as expectativas da SOFTSWISS para esta primeira edição da ICE em Barcelona?

A mudança da ICE de Londres para Barcelona marca um novo capítulo empolgante para o evento, que promete ser a maior edição da história, com recorde de participantes e expositores. Para a SOFTSWISS, é uma oportunidade perfeita de apresentar nossa visão para o futuro do iGaming, além de divulgar nossas inovações mais recentes.

Estamos animados para lançar nossa nova campanha criativa: “Com fome de sucesso? Mergulhe com a SOFTSWISS”. Inspirada na força e liderança, a imagem do tubarão simboliza nossa superioridade tecnológica e o espírito pioneiro da empresa. Assim como os tubarões, não seguimos as correntes; criamos novas direções, impulsionando a indústria do iGaming.

Também trouxemos a riqueza cultural de Barcelona para o evento. Em colaboração com um renomado artista local, Slim Safont, organizamos uma performance especial: uma grande obra de arte de um tubarão será exibida na entrada do local do evento. Convidamos nossos parceiros a participar desse processo criativo durante os dias da exposição.

Esse ato colaborativo reflete a evolução constante da indústria do iGaming, que cresce e se transforma com contribuições ousadas de seus players e parceiros. Além disso, nosso estande imersivo contará com conteúdo panorâmico em 360°, shows de luzes e tecnologias XR para surpreender os visitantes.

A SOFTSWISS vai apresentar alguma novidade na exposição?

Com certeza. Vamos destacar atualizações do nosso portfólio, como o novo software para loterias, a solução de apostas físicas e o módulo de corridas de cavalos integrado ao nosso Sportsbook. Também apresentaremos ferramentas de engajamento, como a solução de jackpot em rede para o Sportsbook.

Esperamos grande interesse na certificação brasileira recém-obtida. A SOFTSWISS é uma das primeiras fornecedoras de iGaming a garantir essa certificação e está pronta para explorar parcerias no mercado brasileiro durante o evento.

Quais avanços a empresa está fazendo em Inteligência Artificial e Cibersegurança?

Estamos expandindo nosso Programa de Recompensas por Bugs, lançado no ano passado, que incentiva hackers éticos e especialistas em segurança a identificarem vulnerabilidades em nossos produtos. As recompensas podem chegar a € 3.500 (R$ 19.250), dependendo da complexidade do problema.

Além disso, investimos em educação sobre cibersegurança para nossos clientes, reforçando práticas essenciais, como soluções de proteção baseadas em nuvem, ocultação de IPs externos e uso de CAPTCHA. Também estamos incorporando recursos baseados em IA para criar sistemas mais eficientes, detectar ameaças cibernéticas e melhorar a experiência do usuário.

Como a SOFTSWISS promove o jogo responsável?

A promoção do jogo responsável é uma prioridade para a SOFTSWISS. Treinamos nossos colaboradores para interagirem de forma responsável com os jogadores e colaboramos com organizações como Betknowmore Global e RGF Malta.

Estamos desenvolvendo ferramentas próprias, como o Responsible Gaming Risk Scoring Tool, que utiliza aprendizado de máquina para detectar sinais precoces de comportamento problemático, permitindo intervenções preventivas. Recentemente, também reduzimos os limites da indústria para identificar jogadores em risco, elevando os padrões de segurança.

Qual será o impacto do início do mercado regulado no Brasil?

A regulamentação do iGaming no Brasil é um divisor de águas, mostrando como reformas inteligentes podem impulsionar a economia e a inovação. Acreditamos que outros mercados emergentes podem se inspirar na abordagem brasileira para desenvolver seus próprios marcos regulatórios.

O sucesso do Brasil também pode incentivar outros países a abrirem seus mercados, promovendo a competição, atraindo investimentos e estimulando inovações em áreas como fintech e pagamentos digitais.

Quais são os principais objetivos da SOFTSWISS para este ano?

Estamos focados na expansão para novas regiões, como América Latina, África e mercados regulados com licenças locais. Continuamos nossa parceria com Rubens Barrichello, que tem sido essencial para fortalecer nossa presença no Brasil.

Também estamos aprimorando a qualidade do serviço, reestruturando nosso departamento de operações e adotando uma abordagem de marketing baseada em contas para aumentar a eficiência. Nosso objetivo principal é consolidar nossa posição como uma empresa tecnológica líder com o melhor portfólio de produtos na indústria global de iGaming.