Aumento de 40% na arrecadação: Botafogo-SP anuncia acordo de patrocínio com a HanzBet

Sem ter valores divulgados, patrocínio será o maior da história do clube.

São Paulo.- O Botafogo-SP anunciou nesta segunda-feira (13), em evento na Arena Nicnet, a empresa de apostas HanzBet como nova patrocinadora máster. A operadora substitui a Estrela Bet, com um contrato de um ano e cláusula de renovação.

Divulgado como o maior patrocínio da história do clube, o valor do acordo não foi revelado. A diretoria apenas informou que a projeção é que o novo contrato aumente a arrecadação em 40%.

“É um acréscimo importante em relação ao ano anterior, de quase 40%. Ano passado, a nossa camisa tinha uma valoração de 250 mil por ano. Esse ano a expectativa é de R$ 450 mil. Ainda vamos buscar mais dois patrocinadores para as costas, com cotas negociadas. Acredito que a receita vai de R$ 3 milhões para R$ 5 milhões nesse ano. Não é esse o valor do patrocínio”, afirmou Adalberto Baptista, presidente do Conselho Administrativo da Botafogo SA.

Com apenas dois anos de existência, a HanzBet é liderada pelo empresário Gabriel Martins, natural de Ribeirão Preto, que atua como CEO. Os outros dois sócios da empresa são Matheus Oliveira e Eduardo Peres.

“É com muito orgulho, como um botafoguense nato, que anunciamos o maior patrocínio da história do Botafogo. Desde criança, vivi momentos inesquecíveis no estádio, torcendo pelo Pantera com toda a paixão. Esse patrocínio marca um momento histórico, tanto para o Botafogo quanto para o mercado de apostas no Brasil, onde a HanzBet é uma das poucas empresas autorizadas a operar. Nosso compromisso vai além: apoiamos o esporte, a cultura e promovemos o jogo responsável, sempre para maiores de 18 anos”, disse Gabriel Martins, CEO da empresa.