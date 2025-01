Super investimento: operadora Superbet adquire o naming rights de quatro estaduais e da Copa do Nordeste

A Superbet recebeu do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país.

Empresa de apostas esportivas está apoiando os campeonatos Baiano, Carioca, Cearense, Gaúcho e o Nordestão.

A empresa de apostas esportivas e cassino online Superbet iniciou o ano de 2025 com investimentos em divulgação da marca através de patrocínios a importantes campeonatos regionais do futebol brasileiro. A companhia adquiriu os naming rights dos campeonatos Baiano, Carioca, Cearense e Gaúcho, além da edição deste ano da Copa do Nordeste.

Além de atrelar a marca ao nome desses campeonatos, os acordos também conta com a exibição da logo da empresa de apostas em diversos materiais como backdrops, área de entrevistas, banners e placas, além da produção de conteúdos para as redes sociais na Internet.

A Superbet é uma das 14 casas de apostas que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. A operadora de iGaming é patrocinadora máster de dois clubes futebol da Série A do Brasileirão, o Fluminense e o São Paulo.

A empresa apostas anunciou recentemente o ex-jogador de futebol Cafu como o novo embaixador da marca. O ex-lateral direito foi capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002.

O Cariocão e o Baianão começaram no sábado (11) e seguem até, respectivamente, 9 de março e 26 de março. O Campeonato Cearense vai iniciar no dia 18 deste mês e termina em 22 de março. O Gauchão e a fase de grupos da Copa do Nordeste terão o pontapé inicial em 22 de janeiro e terão os campeões definidos, respectivamente, nos dias 15 de março e 7 de novembro.

Veja também: Capitão do Penta: operadora de apostas Superbet anuncia Cafu como embaixador