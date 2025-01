Victor Arias, VP de Operações na América Latina da Arrise: “A ICE 2025 dará aos visitantes uma visão do mundo da Pragmatic Play”

Desenvolvedora exibirá seus produtos durante evento que será realizado em Barcelona.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming, Victor Arias, VP de Operações da Arrise, responsável pelo impulsionamento da Pragmatic Play na América Latina, compartilhou os planos da empresa para a ICE Barcelona e as estratégias necessárias para o sucesso das operadoras no Brasil.

A ICE está chegando a Barcelona. Quais são suas expectativas para a primeira edição da exposição após a saída de Londres?

Eu acho que, assim como toda a indústria, estamos ansiosos para ver como ela vai evoluir em comparação com Londres. Barcelona já é familiar para muitos na indústria após os eventos recentes da SBC, e com um foco maior na América Latina nos últimos anos, parece uma oportunidade ainda maior para negócios voltados para esse continente.

Será interessante ver como o local se comporta, e dar uma página em branco para os estandes certamente resultará em espaços impressionantes no piso da exposição. Estamos empolgados para ver como tudo vai se desenrolar.

Quais produtos você está mais ansioso para mostrar? Podemos esperar que a Pragmatic Play apresente algum conteúdo novo e inovador na exposição?

Como sempre, teremos uma exibição completa da nossa incrível oferta de múltiplos produtos no nosso estande. Temos desenvolvimentos empolgantes vindo da nossa vertical de cassino ao vivo, enquanto, como sempre, nosso portfólio de slots continua entre os líderes do mercado.

Além disso, nossa equipe de apostas esportivas terá seu próprio espaço na exposição, à medida que continuamos a expandir nessa vertical e ver o que podemos alcançar nesse setor. A ICE 2025 dará aos visitantes uma visão do mundo da Pragmatic Play, e mal podemos esperar para recebê-los.

Como você constrói parcerias sólidas com operadores na Pragmatic Play?

De forma simples, ouvimos o que eles têm a dizer. Tentamos entregar uma solução que atenda às suas necessidades, em vez de oferecer conteúdo apenas por oferecer. Usando nosso conhecimento das tendências globais da indústria e das preferências de diferentes demografias de jogadores, conseguimos fornecer jogos que sabemos que serão adorados pelos seus jogadores.

No final das contas, é uma parceria, então garantir que estamos constantemente em diálogo com os operadores é fundamental para manter nossas excelentes relações.

A Pragmatic Play atualmente produz até nove novos slots por mês, além de entregar jogos de cassino ao vivo e bingo; como você cria jogos personalizados de uma forma que realmente conecte com os jogadores e os faça voltar?

A indústria é extremamente dinâmica, e enquanto há jogos que resistem ao teste do tempo, outros jogadores estão sempre procurando seu próximo jogo empolgante. Levamos em conta diferentes tendências, preferências e comportamentos dos mercados em que atuamos e procuramos criar títulos que se destaquem. Isso pode ser desde melhorar um tema familiar, sequências ousadas ou uma nova IP totalmente original para nós.

Nossa equipe é extremamente entusiasmada quando se trata de criação de jogos, e cada novo slot, título de dealer ao vivo ou jogo de bingo é uma chance para eles se destacarem e criar algo do qual se orgulham imensamente e que os jogadores amam.

Você acha que os operadores estão preparados para o que precisam saber e fazer para ter sucesso no mercado brasileiro?

O mercado brasileiro apresenta um cenário único, haverá abordagens diferentes por parte dos operadores, e será interessante ver quem realmente causará impacto. O conhecimento local será essencial, mas com tantas marcas já ativas, será um mercado extremamente competitivo, do ponto de vista dos operadores, nos próximos meses. É um momento empolgante para a indústria, e estamos ansiosos para contribuir para um ecossistema de iGaming dinâmico e próspero.

Quais são os maiores desafios para a Pragmatic Play em 2025 após a ICE?

Manter o nosso impulso positivo pelo resto do ano! A ICE é sempre uma excelente forma de começar o ano, com muitas conversas comerciais que buscamos transformar em novos parceiros. Para diferentes equipes, há prioridades distintas. Porém, para a equipe da América Latina, não haverá tempo a perder, pois estamos nos preparando para o SBC Rio no próximo mês e, rapidamente, voltamos à rotina de feiras comerciais, lançamentos de produtos e parcerias!