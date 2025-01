Plataforma iGaming da Pragmatic Solutions está operando no mercado brasileiro regulamentado

Plataforma PAM é totalmente compatível e funcionando em parceria com a EstrelaBet.bet.br.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Solutions, fornecedora da plataforma Player Account Management (PAM), tem o prazer de anunciar que sua tecnologia agora está disponível no Brasil com a operadora líder licenciada localmente, EstrelaBet. As tecnologias da Pragmatic Solutions foram testadas e certificadas pelo Gaming Laboratories International (GLI) e credenciadas como totalmente compatíveis com os novos regulamentos de iGaming do Brasil, que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Como uma das maiores operadoras do Brasil, a EstrelaBet é reconhecida por sua forte presença no cenário de apostas esportivas do país, além de sua extensa oferta de jogos e cassinos. Ao adotar a plataforma líder de mercado de iGaming, PAM, da Pragmatic Solutions, a EstrelaBet se beneficia de uma coleção de funcionalidades compatíveis, seguras e altamente flexíveis, adaptadas para o sucesso no mercado recém-regulamentado do Brasil.

A partir de 1º de janeiro, o Ministério da Fazenda do Brasil introduziu novos regulamentos que abordam jogos de azar mais seguros, ofertas promocionais e de bônus e publicidade. A Pragmatic Solutions adaptou rapidamente sua tecnologia de plataforma para suportar operações em conformidade com esses requisitos, garantindo que sua plataforma PAM forneça às operadoras total confiança de que suas operações estão alinhadas com os padrões do governo brasileiro.

À medida que a indústria iGaming continua a se expandir pela América Latina, a plataforma escalável, robusta e personalizável da Pragmatic Solutions tornou-se uma solução ideal para operadoras que buscam prosperar em mercados regulamentados. Com a conformidade garantida, as operadoras no Brasil podem confiar na plataforma para permanecerem dentro dos limites legais e, ao mesmo tempo, impulsionarem o seu crescimento.

“A conformidade é uma aspecto crítico para as operadoras no mercado brasileiro de apostas que está em rápida expansão”, disse Lloyd Lemmon, Diretor Jurídico e de Conformidade da Pragmatic Solutions. “As novas regulamentações marcam o culminar do programa regulatório promovido pelo governo. Num ambiente tão dinâmico, as operadoras precisam de garantias de que os seus parceiros tecnológicos estão em total conformidade, e estamos orgulhosos de proporcionar essa confiança aos nossos clientes.”

A plataforma iGaming da Pragmatic Solutions permite que as operadoras controlem e personalizem múltiplas marcas e experiências completas dos jogadores, ao mesmo tempo em que aderem a regulamentações complexas, protegem os clientes e minimizam fraudes. A arquitetura modular baseada em API da plataforma permite uma integração perfeita com fornecedores terceirizados, permitindo que as operadoras se adaptem rapidamente às demandas do mercado e introduzam novas funcionalidades sem comprometer a conformidade ou o desempenho.

Luis Spencer, chefe de vendas da Pragmatic Solutions, comentou: “Nossa crescente base de clientes no Brasil e em toda a América Latina reflete a confiança que os operadores depositam em nossa tecnologia. Garantir a conformidade total tem sido um fator-chave do nosso sucesso.”

“Oferecemos aos operadores a tranquilidade necessária para navegar pelas regulamentações locais, mantendo o alto desempenho e alcançando o crescimento. Ganhar o prêmio de Melhor Provedor de Plataforma do Ano no SBC Awards Latinoamérica destacou nosso compromisso em apoiar nossos sucesso dos clientes. Como fornecedor líder de plataforma independente na região, esperamos continuar a impulsionar o crescimento dos nossos clientes com tecnologia escalável, robusta e flexível.”

