Produtos do Grupo Digitain são certificados para o Brasil

Comunicado de imprensa. – A Digitain, fornecedora de soluções para plataformas de apostas desportivas e cassinos, anunciou que está entre os primeiros fornecedores de jogos e software a atender com sucesso os novos padrões regulatórios do Brasil.

O mercado de jogos brasileiro está a passar por uma transformação significativa. Com a implementação de novas regulamentações, os operadores e fornecedores de jogos precisam adaptar-se rapidamente para cumprir esses requisitos em constante evolução.

Em comunicado, a empresa afirma que “essa conquista destaca o compromisso da Digitain em oferecer produtos de alta qualidade e assegurar conformidade total com as leis e regulamentações locais, permitindo que nossos parceiros continuem suas operações sem interrupções”.

Arshak Muradyan, Diretor de Conformidade do Grupo Digitain, afirmou: “O setor de jogos no Brasil tem crescido rapidamente nos últimos anos, com mais atenção dedicada à regulamentação e gestão deste mercado em constante evolução. Em 2024, o Brasil introduziu regras mais rigorosas para os fornecedores de jogos, incluindo novos requisitos de certificação, medidas aprimoradas de proteção ao jogador e maior fiscalização de jogos e operadores”.

“O processo de certificação, conduzido por um laboratório de testes autorizado da GLI (Gaming Laboratories International), garante que nossos produtos atendam aos elevados padrões de qualidade e imparcialidade exigidos pelos reguladores brasileiros”, acrescentou Arshak.

Ani Mkrtchyan, Diretora de Vendas do Grupo Digitain, declarou: “Como uma empresa atuante no cenário global, o Grupo Digitain sempre reconheceu a importância da conformidade regulatória. Por isso, agimos rapidamente para atender os novos requisitos definidos pelas autoridades reguladoras do Brasil, posicionando-nos como uma das primeiras empresas a navegar com sucesso nesse cenário em evolução.”

“O sucesso do Grupo Digitain em garantir a certificação para o mercado brasileiro é um marco significativo. Temos orgulho de estar entre os primeiros a atender esses novos padrões regulatórios. Ao aderir aos mais altos padrões de conformidade, garantimos a integridade do setor e posicionamos a empresa e nossos parceiros para um sucesso contínuo em um dos mercados de jogos que mais cresce no mundo”, concluiu.