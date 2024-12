Jogo Responsável: Esportes da Sorte lança terceira e última parte da campanha publicitária

Assim como nos vídeos anteriores, peça reforça a importância de jogar com responsabilidade.

A operadora de apostas esportivas e jogos online Esportes da Sorte lançou a terceira e última peça publicitária de uma trilogia sobre o jogo responsável. O mais recente vídeo foi exibido pela primeira vez no intervalo do Fantástico, na Rede Globo, no domingo (8). Assim como nos vídeos anteriores, a propaganda reforça a importância de jogar com responsabilidade.

Novamente, foi veiculado o slogan “Apostar é da nossa natureza. Apostar demais é que não é”. A novidade é a inspiração em Alberto Santos Dumont, o brasileiro criador do avião, em 1906. O vídeo foi lançado em preto e branco para transportar o telespectador para a época do primeiro voo.

A temática dos três vídeos que compõem a campanha abordar grandes feitos que muitas pessoas duvidarem ser possíveis. Nas duas primeiras partes foram abordadas, respectivamente, a chegada do home à lua e a escalada do Monte Everest. Dessa vez, foi o voo do 14 Bis.

O comercial exibe ainda a frase “Jogue com responsabilidade”, que já vinha sendo veiculado pela empresa mesmo antes de se tornar obrigatório após a publicação, na semana passada, da Portaria Nº 1.902/2024 da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda.

“O nosso foco é permanecer com uma mensagem clara e direta, seguindo o intuito de afirmar a temática do Jogo Responsável e a ideia de que as apostas precisam ser levadas apenas como uma maneira de entretenimento e diversão. Queremos reforçar tudo isso por meio de um conceito criativo e uma estética atraente, fazendo alusão a grandes feitos históricos da humanidade, que só precisam de um empurrãozinho para acontecer”, comentou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

“Nos colocamos como pioneiros ao falar sobre Jogo Responsável no Brasil, algo que sempre foi um pilar da nossa marca, e ressaltamos que o apostar é algo intrínseco à natureza humana, mas que tem de ser feito com responsabilidade”, complementou Aldin.

A campanha do Jogo Responsável do Esportes da Sorte foi desenvolvida pela agência Suno United Creators, com produção da Saigon Filmes.

