Sportingtech firma parceria com Incentive Games para ampliar atuação no setor de apostas

Parceria busca atender às novas demandas regulatórias dos mercados regulamentados.

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech anunciou uma parceria com a Incentive Games, fornecedora de jogos B2B e referência em inovações na indústria de apostas. A colaboração visa atender à demanda por soluções que acompanhem as mudanças nos mercados-chave, incluindo o Brasil, onde regulamentações recentes exigem estratégias mais adaptáveis para engajamento e aquisição de jogadores.

A Incentive Games é amplamente reconhecida no setor de jogos Free-to-Play (F2P) e oferece soluções personalizadas projetadas para aumentar a participação de mercado, retenção de jogadores e receitas. Seus produtos F2P têm se mostrado transformadores para operadores que buscam estratégias eficazes de aquisição de jogadores.

Essa parceria com a Sportingtech, uma das principais fornecedoras de plataformas de iGaming, é especialmente relevante para o mercado brasileiro, onde as restrições aos bônus tradicionais tornam as ofertas da Incentive Games uma alternativa atrativa, em conformidade com as regulamentações e focada em engajar jogadores.

Colin McDonagh, diretor comercial da Sportingtech, destacou: “Esta parceria é um avanço pioneiro para nossa plataforma. Os produtos Free-to-Play excepcionais da Incentive Games estão perfeitamente alinhados à nossa missão de capacitar os operadores com ferramentas de aquisição e retenção para personalização, sucesso e crescimento extraordinário. Em mercados como o Brasil, onde as estratégias de aquisição precisam se adaptar a mudanças regulatórias, esses jogos são um recurso inestimável.”

John Gordon, CEO e cofundador da Incentive Games, afirmou: “Na Incentive Games não entregamos apenas jogos – entregamos crescimento. Nossas soluções personalizadas têm consistentemente permitido que nossos clientes alcancem seu pleno potencial, e estamos entusiasmados em levar essa expertise aos operadores da Sportingtech. Juntos, estamos prontos para transformar o cenário de aquisição de jogadores no Brasil e além.”

Essa colaboração representa mais um passo significativo para a Sportingtech, que continua a redefinir o que é possível na indústria de iGaming. Ao combinar as capacidades abrangentes da plataforma da Sportingtech com as soluções inovadoras da Incentive Games, os operadores terão acesso a novas oportunidades e potencial de crescimento.