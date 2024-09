Entenda como a Caixa Loterias se prepara para lançar a própria casa de apostas em abril de 2025

Caixa Loterias projeta arrecadar cerca de R$ 12 bilhões por ano com as apostas esportivas. (Foto: Reprodução/CEF)

A subsidiária do banco vai promover uma licitação para escolher uma empresa parceira.

A Caixa Econômica Federal (CEF), através de sua subsidiária, a Caixa Loterias, segue no processo de criação da própria plataforma de apostas esportivas. O banco tem a intenção de lançar o novo produto oficialmente em abril de 2025.

De acordo com O Globo, o banco estatal só vai entrar no mercado de apostas quando o processo de regulamentação for concluído. Considerando que nas últimas semanas diversos setores da sociedade têm pressionado o governo federal para que sejam tomadas medidas mais duras em relação às bets, novas portarias devem ser publicadas nos próximos meses.

A Caixa, que é administradora dos principais jogos lotéricos do Brasil, foi umas das 114 plataformas de iGaming que solicitaram a licença federal para operar, de forma regularizada, apostas esportivas e jogos online no Brasil. A instituição bancária protocolou o pedido de autorização no Sistema Geral de Apostas (Sigap) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

A Caixa Loterias pretende abrir uma licitação para selecionar uma empresa parceira para fornecer a tecnologia necessária para a operação de iGaming. Além das apostas de maneira online, a estatal planeja que seja possível apostar também de forma física nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

Segundo o que apurou O Globo, a CEF, que detém o monopólio dos jogos lotéricos em âmbito nacional, arrecadou cerca de R$ 12,3 bilhões (USD 2,26 bilhões) no primeiro semestre de 2024, uma receita superior ao mesmo período do ano passado, em que se arrecadou por volta de R$ 10,34 bilhões (USD 1,9 bilhões).

As projeções iniciais da Caixa são de ter uma receita em torno de 50% do que é arrecadado com as loterias tradicionais. Dentro dessa estimativa, os dirigentes do banco calculam um recolhimento de cerca de R$ 12 bilhões por ano (USD 2,1 bilhões).

Os executivos da CEF acreditam que as bets trazem uma nova dinâmica para o mercado e a oportunidade de alcançar um público mais jovem, já que a maior parte dos consumidores das loterias tem acima de 45 anos.

Como mecanismo para proteger os apostadores, a Caixa Loterias pretende implementar uma ferramenta de alerta e uma espécie de trava para os jogadores que gastarem excessivamente. Também é estudada uma a inclusão de orientações sobre despesas na futura plataforma de apostas.

Fora do setor de apostas, a Caixa se prepara para relançar, ainda em 2024, a loteria instantânea Lotex, também conhecida popularmente como “raspadinha”. O banco estatal pretende comercializar o bilhete de forma física nas lotéricas e também no formato virtual. As cartelas devem ter valores entre R$ 2,50 e R$ 20.

Veja também: Loterias Caixa anuncia patrocínio para o próximo ciclo olímpico do Brasil