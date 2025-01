ICE Barcelona 2025: Weebet é patrocinador exclusivo do Latin America CxO Drinks acontecerá no dia 20 de janeiro (Imagem: Divulgação)

Evento conta com drinks refinados, música ao vivo e um ambiente favorável ao networking.

O Weebet é o primeiro patrocinador latino-americano do Latin America CxO Drinks, que acontecerá durante o ICE Barcelona 2025. O evento exclusivo será realizado no dia 20 de janeiro, das 17h30 às 19h30, no CC4 Delegate Lounge, e reunirá os principais nomes do mercado latino-americano em um ambiente de alto nível para networking.

“É um orgulho imenso ver o Weebet se consolidar como a primeira marca latino-americana a patrocinar um evento tão significativo como o Latin America CxO Drinks na ICE. Em um momento em que o Brasil desponta como um dos mercados mais promissores no setor de apostas e iGaming, reforçamos nosso compromisso em representar a força e o potencial da nossa região no cenário global. Este é apenas o começo de uma jornada que coloca a América Latina no centro das atenções do mercado internacional.” afirmou Andresa Franco, CGO do Weebet, segundo publicação do site BNLData.

O ICE é um dos maiores eventos globais para o setor de jogos e apostas, reunindo empresas de todo o mundo para discutir tendências, inovações e oportunidades de mercado. Em 2025, o evento será ainda mais relevante com sua mudança de Londres para Barcelona, consolidando ainda mais sua importância no cenário mundial.

Veja também: Weebet promove debate sobre jogo responsável com o presidente da ANJL

A participação do Weebet no evento vai além da exposição no Brazilian Lounge. De acordo com a empresa, ele destacará os mercados emergentes da América Latina, criando um espaço exclusivo para conectar executivos, empresários e visionários do setor.

O Latin America CxO Drinks reúne drinks refinados, música ao vivo e um ambiente favorável ao networking, destacando a presença da América Latina no mercado de iGaming.

“Com muita felicidade, ocupamos o espaço de patrocinadores do Latin America CxO Drinks e continuamos evidenciando o pioneirismo do Weebet no mercado de iGaming brasileiro e latino-americano. Participar de conferências tão valiosas como o ICE, e dos seus eventos de networking, faz parte das nossas prioridades! Queremos levar operadores e parceiros do Weebet por esse caminho de sucesso.” comentou Lenildo Nogueira, CEO da operadora de iGaming.