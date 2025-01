Rede de apoio psicológico: Bullsbet firma parceria com Aposta Responsável para promover o jogo saudável

Colaboração vai disponibilizar aos usuários da operadora autoteste especializado e acompanhamento profissional.

A empresa de apostas Bullsbet firmou uma parceria com o programa Aposta Responsável para fortalecer iniciativas de jogo responsável e oferecer maior apoio a usuários que lidam com questões de compulsão.

Licenciada no Brasil, a Bullsbet disponibiliza recursos como alertas, bloqueios temporários, autoexclusão e suspensões de contas de até 90 dias. Por meio da parceria com o Aposta Responsável, a plataforma ampliará suas iniciativas ao oferecer uma rede de apoio psicológico com profissionais qualificados e um autoteste especializado para avaliar hábitos de jogo.

“Muito além do cumprimento ao que é estabelecido na regulamentação, a Bullsbet tem um compromisso legítimo com o jogo responsável. Como uma empresa especializada em jogos online, focados em entretenimento, oferecemos uma série de soluções para garantir que nossos usuários entendam claramente qual é a função dos conteúdos disponibilizados”, afirmou a diretora de Compliance da Seven X Gaming, grupo responsável pela marca Bullsbet, Nathália Nunes.

Esse movimento da Bullsbet vai de encontro as exigências regulatórias do Brasil, iniciada em 1º de janeiro deste ano, que tem em sua lista de obrigações que as operadoras implementem práticas de responsabilidade no curto e longo prazo.

“Muitas empresas estão ajustando suas políticas para atender às novas regras, mas a Bullsbet dá um passo à frente ao investir em recursos que realmente farão a diferença para os apostadores”, destacou Daniel Munhoz, diretor de operações do Aposta Responsável.