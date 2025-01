CPI das Bets: Relatora revela que quatro parlamentares pediram para desistir da convocação de Gusttavo Lima

Convocação de Gusttavo Lima para depor foi aprovada no ano passado.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) afirmou que quatro parlamentares solicitaram que ela abandonasse a convocação do cantor Gusttavo Lima para depor na CPI das Bets. No entanto, ela não divulgou os nomes desses parlamentares. A revelação foi feita à CNN.

De acordo com Soraya, os argumentos dos colegas que pedem o cancelamento da oitiva do artista são diversos. Alguns afirmam que ele não é mais proprietário da empresa investigada e o descrevem como “pessoa simples, do bem e incrível”, conforme relata a senadora.

Soraya Thronicke, no entanto, afirma que nenhum dos argumentos a faz “desistir” ou se “abalar” em relação à convocação.

“Não vou abrir mão de ouvir absolutamente ninguém, e com ele [Gusttavo Lima] não seria diferente. Se ele vendeu a empresa, deve responder até esse momento. E, também, quem não deve, não teme. Seria uma excelente oportunidade para ele mostrar a idoneidade que diz ter. Ele será muito bem tratado e todas as prerrogativas serão respeitadas independente de habeas corpus”, reforçou Soraya, ao afirma ter dado essa resposta aos parlamentares que a estavam pressionando.

O cantor Gusttavo Lima é um dos investigados pela CPI, da qual Soraya Thronicke é relatora. A comissão apura a influência dos jogos de apostas online nas finanças das famílias brasileiras e a possível ligação com organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro.

A convocação de Gusttavo Lima para depor foi aprovada no ano passado, após ele ser indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa em relação a jogos ilegais. A suspeita é de que ele estivesse envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro e ajudado outros suspeitos a fugir da Justiça durante uma viagem à Grécia.

A senadora fez o pedido, e, por ser uma convocação, Gusttavo Lima será obrigado a comparecer na CPI, embora a data ainda precise ser definida. A presença do cantor só poderá ser cancelada se houver uma decisão do STF em sua defesa.