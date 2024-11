CPI das Bets: Gusttavo Lima é convocado e Felipe Neto convidado para depor na Comissão

Diferentemente das convocações, que obrigam o comparecimento, os convites não tornam a presença dos alvos compulsória.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga a atuação de sites de apostas no Brasil, aprovou nesta terça-feira (26) a convocação do cantor Gusttavo Lima. O artista vai falar aos parlamentares sobre o envolvimento com campanhas publicitárias financiadas por empresas de jogos de apostas.

O requerimento para convocação de Gusttavo Lima é de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A parlamentar afirmou que a convocação do artista “é essencial para esclarecer o nível de envolvimento com esse mercado, incluindo possíveis recebimentos irregulares ou participação em ações consideradas antiéticas ou ilegais”.

Segundo o g1, durante a sessão, os senadores também aprovaram requerimentos para solicitar que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) compartilhe com a Comissão informações de relatórios de inteligência financeira (RIFs) de Gusttavo Lima e da empresa Balada Eventos e Produções LTDA., da qual o cantor é sócio.

Na segunda-feira (25), o Ministério Público de Pernambucano (MPPE) pediu o arquivamento parcial da investigação vinculada à Operação Integration. Essa é a mesma operação que investiga lavagem de dinheiro de jogos ilegais e resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gusttavo Lima.

Felipe Neto convidado

A CPI das Bets também aprovou o convite para que o influencer Felipe Neto compareça à Comissão para falar sobre a relação com a casa de apostas Blaze, para a qual fez ações de propaganda em 2023.

Também foram convidados a comparecer à CPI representantes de empresas de apostas que operam no Brasil, como a Pixbet, Pix2Pay (PixtoPay), Multibet e Upbet.

