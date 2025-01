Como parceria da Betsul com a IBIA reforça compromisso com a integridade no setor de apostas esportivas

Associação reúne mais de 70 empresas globais e mais de 140 marcas de apostas esportivas.

A Betsul, empresa do setor de apostas esportivas, firmou parceria com a International Betting Integrity Association (IBIA), entidade global focada na integridade das apostas licenciadas. A colaboração busca combater manipulações de resultados e promover transparência e boas práticas nos mercados regulamentados.

“Sabemos que esse momento marca um avanço importante na criação de um ambiente de apostas esportivas mais seguro e transparente. Como operadores, seguimos comprometidos com as melhores práticas internacionais e determinados a proteger nossos clientes e o mercado brasileiro contra fraudes e manipulação de resultados”, destaca Fernando Gratia, CEO da Betsul, em publicação do site BNLData.

Veja também: Betsul adere a programa da EBAC de combate ao vício em jogos

A organização sem fins lucrativos, que reúne mais de 70 empresas globais e mais de 140 marcas de apostas esportivas, utiliza a ferramenta “Monitoring & Alert Network” para identificar e reportar atividades suspeitas, contribuindo para a integridade do setor. A parceria com a Betsul reforça o mercado brasileiro, que está em processo de regulamentação conforme novas exigências legais.

“Estamos muito satisfeitos que a Betsul tornou-se membro da IBIA, juntando-se a uma lista crescente de operadores licenciados no Brasil comprometidos em manter os mais altos padrões de integridade. Esta parceria aumenta o alcance da nossa rede de monitoramento de integridade de apostas de classe mundial, apoiando esforços para proteger o mercado brasileiro de apostas esportivas online recentemente regulamentado’, afirma Khalid Ali, CEO da associação.

“Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a empresa para proteger seus clientes e negócios de apostas esportivas das ameaças de corrupção relacionadas a apostas,” concluiu.

Veja também: Relatório da IBIA indica 90 casos de manipulação de resultados no 2º trimestre de 2024

A adesão da Betsul à IBIA reflete a implementação de medidas voltadas para a mitigação de riscos e a proteção da integridade das competições esportivas, além de buscar oferecer maior segurança aos clientes. A iniciativa também contribui para fortalecer a confiança do público e ampliar a credibilidade da empresa no mercado internacional.

“Enquanto pioneiros, ao unir as nossas forças, alinhamos nossa operação aos melhores padrões globais, consolidando a Betsul como uma referência nacional e internacional”, comenta Garita.