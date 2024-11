Operação Integration: MPPE pede arquivamento parcial de investigação que envolve Deolane, Gusttavo Lima e Bets

O MPPE considera que a regulamentação das apostas esportivas online no Brasil afasta a existência do crime de lavagem de dinheiro.

Pernambuco .- O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu nesta segunda-feira (25), o arquivamento parcial da investigação vinculada à Operação Integration. Essa é a mesma operação que investiga lavagem de dinheiro de jogos ilegais e resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e no indiciamento do cantor Gusttavo Lima.

Ainda segundo a matéria do g1, o pedido de arquivamento é parcial porque o Ministério Público recomendou que a investigação continue apurando os crimes de lavagem de dinheiro proveniente de jogo do bicho.

Os investigadores encontraram indícios de que a empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho, misturava dinheiro da banca de jogo do bicho Caminho da Sorte, de Darwin Henrique da Silva, pai de Darwin Filho, com valores da casa de apostas online.

A promotora Mariana Pessoa Vila Nova, que assina a manifestação do MPPE, obedece a uma determinação da Justiça. Na quarta-feira (20), a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, estipulou um prazo de cinco dias para que o órgão oferecesse denúncia, arquivasse o caso ou pedisse novas diligências dentro da Operação Integration.

O novo documento do Ministério Público reforçou posicionamentos anteriores já sustentados pelo MP, entre eles o arquivamento da investigação sobre a compra e venda de uma aeronave do cantor Gusttavo Lima para empresas “Esportes da Sorte” e “Vai de Bet” por falta de provas de ocultação de valores.

O TJPE foi procurado pela reportagem do g1, para responder se há algum prazo para que o Tribunal decida pelo arquivamento parcial da investigação e quais os próximos passos relacionados ao processo. O órgão não se manifestou sobre o caso.

Vai de Bet

De acordo com o MP, não há correlação entre os valores da “Esportes da Sorte”, que segue investigada por lavar dinheiro proveniente de jogo do bicho, e da empresa “Vai de Bet”. O único elo entre as empresas apurado até o momento seria a aeronave vendida por Gusttavo Lima ao dono da “Esportes da Sorte” e posteriormente à “Vai de Bet”.

A promotora Mariana Pessoa apontou, ainda, que o Ministério Público aguarda a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, que, segundo o inquérito, é intermediadora de pagamentos da Esportes da Sorte e da Vai de Bet.