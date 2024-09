Corinthians confia que a Esportes da Sorte vai cumprir o acordo com o clube

Operadora de apostas está envolvida em uma investigação de suposta lavagem de dinheiro.

São Paulo.- O Corinthians promoveu, na sexta-feira (13), no centro de treinamento Joaquim Grava, em São Paulo (SP), o “Dia da Transparência“, com o objetivo de esclarecer as finanças do clube paulista. Entre os temas debatidos na coletiva de imprensa esteve a relação do time com a operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte, que a patrocinadora máster.

A plataforma de apostas está envolvida em uma investigação de suspeita de lavagem de dinheiro. O CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho e outras pessoas ligadas à operadora foram alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, em 4 de setembro.

O CEO do Corinthians, Fred Luz, comentou sobre esse tema. De acordo com o que publicou o Poder360, o executivo afirmou que “não trabalhamos com a possibilidade de a Esportes da Sorte deixar de cumprir seus compromissos financeiros”.

Entretanto, o executivo não descartou que poderia trocar de parceiro comercial caso a empresa não cumpra o previsto em contrato. “Já substituímos patrocinadores antes, e estamos plenamente confiantes de que, independentemente do que acontecer, o Corinthians terá novos patrocinadores com ainda mais valor”, disse Luz.

Segundo o que publicou o ge, o Corinthians pensa em estratégias para a possibilidade de a Esportes da Sorte não honrar o contrato, principalmente em relação ao atleta Memphis Depay, já que foi acordado com a operadora que ela bancaria cerca R$ 57 milhões dos R$ 70 milhões que o clube deve pagar ao jogador até julho de 2026.

Entre as possibilidades estudadas, ainda segundo o ge, é aquisição de uma apólice de seguro para o contrato de Memphis. Apesar disso, em nota, o Corinthians oficialmente reiterou que confia que a parceira vai cumprir o combinado.

Veja também: Esportes da Sorte é responsável por aporte de R$ 57 milhões para contratação de Depay pelo Corinthians