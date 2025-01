CGS Rio 2025: organizadores divulgam os primeiros palestrantes do evento

A feria deve reunir especialistas e representantes de empresas do setor de jogos de azar.

Rio de Janeiro.- Foram divulgados os primeiros nomes de palestrantes que vão participar do CGS Rio 2025, um dos principais eventos da indústria de iGaming da América Latina. A conferência deste ano será realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Grand Hyatt Barra Hotel, no Rio de Janeiro (RJ).

O evento vai discutir diversos temas relacionados à indústria de jogos de azar, incluindo a regulamentação do setor de apostas esportivas e jogos online, cassinos físicos no Brasil, integridade esportiva, jogo responsável, loterias, afiliados, meios de pagamento e publicidade.

Esta é a sétima edição do CGS no Brasil, sendo a terceira vez na cidade do Rio de Janeiro. Segundo os organizadores, o encontro é uma oportunidade para trocar experiências e ampliar o networking com profissionais brasileiros e do exterior com experiência na área.

Entre os palestrantes convidados estão, Iuri Castro, ex-subsecretário de Apostas do Ministério da Economia; Sergio Ricardo de Almeida, presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio); Plínio Lemos Jorge, presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e Paulo Horn, presidente da Comissão Especial de Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Estado do Rio de Janeiro (OAB/RJ).

Outros palestrantes confirmados são: Marcelo Correa (Axis Veritas), Daniela Miranda (DM&França Advocacia), Witoldo Hendrich (Hendrich Advogados), Barbara Teles (Stake), Victor Arias (Pragmatic Play), Leo Baptista (Pay4Fun), Amilton Noble (Hebara), Luciana Hendrich (Hendrich Advogados), Fabiano Jantalia (Legismind), Roberto Quattrini (IGT), Neil Montgomery (Montgomery Associados) e Fabio Tiberia (FT Consulting).

