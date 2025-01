Alerta da ANJL: Acesso às plataformas de apostas no Brasil é restrito a maiores de 18 anos

Associação Nacional de Jogos e Loterias reforça as medidas de segurança para garantir que apenas adultos explorem sites de apostas.

Em comunicado à imprensa, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) reforçou que o acesso às plataformas de apostas no Brasil é restrito a maiores de 18 anos. Para garantir o cumprimento dessa regra, os sites legalizados pelo governo federal exigem o número do CPF e o reconhecimento facial durante o processo de cadastro, assegurando que apenas adultos possam acessar os jogos.

A associação destaca, no entanto, que a eficácia dessa medida depende da colaboração dos responsáveis. A utilização de dados pessoais para permitir o acesso de crianças e adolescentes é considerada crime e pode resultar em punições legais.

A ANJL lembra que a Lei 14.790/2023 e a Portaria nº 1.231 da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, proíbem o cadastro de menores de 18 anos em sites de apostas. A entidade afirma que tem tratado a questão como uma de suas principais prioridades, buscando reforçar a aplicação dessa normativa.

Inclusive, no final do ano passado, antes mesmo da legalização dos sites de apostas, a própria ANJL lançou nas redes sociais a campanha educativa “Aposta não é coisa de criança”. A iniciativa visa sensibilizar os adultos sobre a proibição do uso dessas plataformas por menores de idade.

“A Associação tem feito sua parte, criando mecanismos para impedir o acesso de menores. Mas as ações de conscientização também precisam ser abraçadas pelos responsáveis dessas pessoas”, argumenta Plínio Lemos Jorge, presidente da ANJL.

Plínio lembra que os sites ilegais, que ainda operam no país, representam uma ameaça para o público infantil, porque o acesso às apostas é feito sem nenhum tipo de restrição.

“As plataformas legalizadas seguem as diretrizes impostas pela legislação brasileira. E, por isso, conseguimos implantar formas de impedir o acesso de menores. No caso dos sites que não têm autorização para funcionar no país, a realidade é outra. A criança consegue não apenas entrar sem o devido cadastro, como é incitada a jogar”, alerta o presidente da ANJL.