Cassino online: Caleta Gaming firma parceria com a Superbet

Operadora de iGaming passará a ofertar os jogos desenvolvidos pela produtora brasileira.

A produtora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming assinou uma parceria com a operadora de apostas esportivas Superbet. Com o acordo, os mais de 130 jogos de cassino produzidos pela Caleta, com tecnologia própria, passam a integrar a plataforma da Superbet. A desenvolvedora tem jogos de tipos variados, como videobingos, slots, loteria, raspadinha, crash e mine.

“Como parte da nossa cultura centrada no cliente, estamos comprometidos em oferecer a melhor e mais envolvente experiência aos nossos jogadores. Nossa expansão para o mercado brasileiro também significa que precisamos fazer parcerias com os melhores provedores de jogos da região, que entendem as necessidades dos consumidores locais”, comentou Nicholas Yu, diretor de Gaming da Superbet.

Paulo Nova, CTO da Caleta, também comentou o novo acordo: “A parceria com a Superbet é extremamente importante para nós como um provedor de jogos brasileiro. Ambas as empresas compartilham valores cruciais, como entreter os jogadores por meio de jogos responsáveis e também criar inovação tecnológica no mercado de jogos”.

A Superbet é uma das 205 plataformas de iGaming que solicitaram a licença para operar no país através do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda (SPA). Com isso, a empresa está autorizada a operar até o final do ano. A companhia de apostas é patrocinadora máster dos times de futebol do Fluminense, São Paulo e América-RJ, além da equipe de vôlei feminino do tricolor carioca.

A Caleta Gaming anunciou em setembro a renovação do contrato com o Gaming Laboratories International (GLI). A medida tem o objetivo de se adequar à legislação do Brasil. A companhia havia conseguido a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI em fevereiro deste ano. No mesmo período, o estúdio também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

Veja também: Jogos de cassino online: Caleta Gaming lança o Super Beto Crash