Expansão do acordo: Superbet patrocinará o time feminino de vôlei do Fluminense

Casa de apostas já patrocina os times de futebol masculino e feminino do tricolor.

Rio de Janeiro.- A casa de apostas esportivas Superbet anunciou que expandiu o contrato de patrocínio com o Fluminense. A empresa já é apoiadora máster das equipes de futebol masculino e feminino do tricolor desde o mês de abril e agora passa a ser a principal patrocinadora da equipe feminina de vôlei do clube carioca.

A empresa estampará o uniforme das “Guerreiras do Vôlei” até o final da temporada 2024/2025. A estreia da nova patrocinadora será nesta quinta-feira (3), quando o tricolor enfrenta o Tijuca Tênis Clube pela primeira rodada do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino.

“Estamos muito entusiasmados em firmar essa nova parceria com o Fluminense. Torcemos para que esse investimento proporcione ao time de vôlei feminino todo o suporte para disputar uma competição de enorme visibilidade. Mais uma vez, nosso patrocínio reforça o compromisso da Superbet em investir no esporte e colocar o clube para disputar sempre na parte de cima da tabela e nos playoffs”, declarou Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

“Firmar esse novo acordo com a Superbet passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muita história e glórias em diversas modalidades. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet, deem continuidade ao caminho de conquistas e fortaleçam ainda mais o nosso time adulto feminino de vôlei”, comentou o presidente do clube carioca, Mário Bittencourt.

A Superbet é uma das casas de apostas que solicitaram a autorização do Ministério da Fazenda para operar iGaming de forma regulamentada no país.

