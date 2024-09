Jogos de cassino online: Caleta Gaming lança o Super Beto Crash

Empresa usa o mascote Beto para atrair a atenção do público.

A desenvolvedora brasileira de jogos de cassino online Caleta Gaming lançou um novo jogo, do tipo crash, que tem como temática o mascote da empresa, o Beto. Em Super Beto Crash, o personagem trajado de super-herói alça voos e os jogadores, como é comum em games dessa modalidade, precisam retirar a aposta antes de a rodada terminar.

“À medida que a popularidade dos crash games (jogos de colisão) cresce exponencialmente entre jogadores do mundo todo, não perderíamos a oportunidade de alcançar ainda mais jogadores com a ajuda do nosso mascote carismático. O jogo certamente se tornará um favorito e esperamos que Beto seja visto novamente em breve”, afirma a empresa na publicação de lançamento.

Entre as funcionalidades do jogo, segundo a desenvolvedora, estão a opção de jogo e saque automáticos e apostas múltiplas.

O Super Beto Crash passa a integrar o portfólio da Caleta Gaming, que já integra mais de 130 jogos de cassino produzidos com tecnologia própria. A Caleta tem jogos de tipos variados, como videobingos, slots, loteria, raspadinha, crash e mine.

Entre os títulos da empresa, foi lançado no final de agosto, o jogo de mesa Blackjack Royale, o primeiro iGame do tipo produzida pela empresa. O produto combina o clássico blackjack (também conhecido como 21) com funcionalidades novas, como a possibilidade de jogar várias mãos simultaneamente.

A empresa brasileira anunciou, na semana passada, a renovação do contrato com o Gaming Laboratories International (GLI). A medida tem o objetivo de se adequar à legislação do Brasil. A companhia havia conseguido a certificação de Gestão de Licenças de Jogo do GLI em fevereiro deste ano. No mesmo período, o estúdio também recebeu da Malta Gaming Authority (MGA) a Licença de Fornecimento Crítico B2B para Serviços de Jogos Tipo 1.

Veja também: Operadora Bet7k firma acordo para ofertar os jogos de cassino da Caleta Gaming